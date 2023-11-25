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تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 07:42 مساء
تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا
مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز (رويترز)
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طالب مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز بإدخال تعديلات على نظام التوقف الدولي الحالي، مطالبًا بتوقف دولي واحد سنويًا من أجل توفير الوقت الضائع في سفر اللاعبين، والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين جراء ذلك.

الإصابات تطارد اللاعبين خلال التوقف الدولي
وأصيب حارس مرمى برشلونة مارك-أندريه تير شتيغن الأسبوع الماضي خلال تدربه مع منتخب ألمانيا، كما أصيب لاعب الوسط الإسباني الدولي غابي بتمزق في الأربطة خلال وجوده مع منتخب إسبانيا قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فاييكانو اليوم السبت، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال تشافي هيرنانديز، إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي تتسبب في الكثير من الإصابات.

وأضاف: «أعتقد أن الاتحاد الدولي ينظر فعليًا في هذا الأمر، وأحد الحلول المقترحة هي استمرار اللاعب لتسعة أشهر مع ناديه ولشهرين مع المنتخب وبعدها يحصل على عطلة لمدة شهر».

وتابع تشافي: «بهذه الطريقة يمكن على الأقل تجنب الكثير من رحلات السفر، فمثلًا مدافع أوروغواي رونالد أراوخو أو المهاجم البرازيلي رافينيا سافرا لمدة 13 أو 14 ساعة، وعادا أمس ولم يستريحا، وهذا هو حال كل الأندية وليس نحن فقط».

وأشار تشافي إلى أن كثرة المباريات هي السبب في إصابة غابي (19 عامًا).

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وقال مدرب برشلونة عن ذلك: «الكثير من المدربين تحدثوا عن كثرة المباريات بشكل كبير وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي في إصابة غابي إلى جانب سوء الحظ.. تمزق الرباط الصليبي عادة ما يكون سوء حظ».

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