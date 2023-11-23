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الإصابات تضرب ريال مدريد وبرشلونة.. وجيرونا يتمسك بصدارة الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 02:44 مساء
الإصابات تضرب ريال مدريد وبرشلونة.. وجيرونا يتمسك بصدارة الدوري الإسباني
جانب من مران فريق ريال مدريد استعدادا لاستئناف الدوري الإسباني (حساب ريال مدريد على فيسبوك)
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يسعى فريقا برشلونة وريال مدريد للتعافي من الأزمات التي تعرضا لها خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي شهدت إصابة أكثر من نجم في صفوفهما، عندما يستأنفان مسيرتهما بمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الألمانية.

برشلونة يعود للدوري الإسباني بمواجهة صعبة
وتعود عجلة الدوري الإسباني للدوران مجدداً، عقب توقفها أسبوعين بسبب برنامج مباريات شهر نوفمبر الدولية، حيث تقام منافسات الجولة الرابعة عشرة من «الليغا».

ويخوض برشلونة مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يحل ضيفاً على رايو فاييكانو، بعد غد السبت، في ظل معاناته من عدة غيابات مؤثرة، يأتي في مقدمتها نجمه الشاب غافي، الذي أصيب في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى خلال مشاركته مؤخراً مع المنتخب الإسباني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن بعدما غادر معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، بسبب إصابة في الظهر.

ويرغب برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث برصيد ثلاثين نقطة، بفارق أربع نقاط خلف جيرونا المتصدر، في الفوز لا سيما أنه تنتظره ثلاث مواجهات متتالية من العيار الثقيل على الصعيدين المحلي والقاري، فعقب لقائه مع فاييكانو، سيستضيف بورتو البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، كما يلعب مواجهتين مهمتين في الدوري الإسباني أمام ضيفيه أتلتيكو مدريد وجيرونا يومي 3 و10 ديسمبر المقبل على الترتيب.

ريال مدريد يسعى لصدارة الدوري الإسباني
من جانبه، يتطلع ريال مدريد لاعتلاء القمة، ولو موقتاً لمدة 24 ساعة فقط، عندما يحل ضيفا على قادش، الأحد المقبل، حيث يتواجد «الملكي» في الوصافة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين خلف جيرونا، الذي يستضيف أتلتيك بلباو في اليوم التالي.

ويعاني ريال مدريد من عدة إصابات مؤثرة طالت جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سيغيب عن الملاعب لفترة ربما تصل إلى شهرين ونصف، كما يفتقد الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي سيغيب عن الفريق حتى نهاية العام الحالي، ويفتقد ريال مدريد أيضا الإنجليزي جود بيلينغهام الذي انسحب من معسكر منتخب إنجلترا لمعاناته من إصابة في الكتف.

ومن المقرر أن يتواصل غياب الثلاثي المصاب منذ فترة طويلة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا غولر، فيما يبدو موقف الحارس كيبا أريزابالاغا غامضاً في ظل عدم شفائه نهائياً من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بالفخذ اليمنى.

انطلاقة استثنائية لجيرونا بالدوري الإسباني
وفي مباراة أخرى، يسعى جيرونا لمواصلة انطلاقته الاستثنائية والاستمرار على القمة عندما يواجه أتلتيك بلباو، صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة، الذي يطمع في مواصلة صحوته بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي.

ويقدم جيرونا أداءً مبهراً لم يكن يتوقعه أكثر جماهيره تفاؤلاً قبل انطلاق الموسم الحالي في المسابقة، حيث حقق 11 فوزاً وتعادل مرة واحدة، وخسر في مثلها خلال مشواره بالدوري الإسباني حتى الآن.

ويخوض أتلتيكو مدريد الرابع برصيد 28 نقطة، مواجهة أسهل نسبياً مع ضيفه ريال مايوركا، الذي يحتل المركز السابع عشر بتسع نقاط، بعد غدٍ السبت.

فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو
أردا غولر يواصل الغياب عن ريال مدريد

ويهدف أتلتيكو لمواصلة الزحف نحو فرق المقدمة بجدول ترتيب المسابقة، خاصة في ظل امتلاكه مباراة مؤجلة مع إشبيلية، كما ستكون مواجهة مايوركا بمثابة بروفة نهائية له قبل مواجهته المرتقبة ضد مضيفه فينورد روتردام الهولندي، الثلاثاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا.

وتفتتح مباريات الجولة غدا بلقاء ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه غرناطة، بينما يلعب فالنسيا مع سلتا فيغو، وخيتافي مع ألميريا، بعد غدٍ، في حين يلتقي فياريال مع أوساسونا، وريال سوسييداد مع إشبيلية، وريال بيتيس مع لاس بالماس، يوم الأحد.

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