فالنسيا يكرر السيناريو الأسود في سانتياغو برنابيو

القاهرة - بوابة الوسط

مُني فالنسيا أمس السبت بهزيمة ثقيلة أمام ريال مدريد 1-5 في ملعب سانتياغو برنابيو معقل فريق العاصمة الإسبانية، ليكرر سيناريو أسود لم يعرف فريق «الخفافيش» مرارته منذ 34 عامًا على الملعب نفسه في الدوري الإسباني.

أسوأ هزيمة لفالنسيا أمام ريال مدريد

ويعود آخر مرة تلقت فيها شباك فالنسيا خمسة أهداف أو أكثر في ملعب سانتياغو برنابيو إلى موسم 1989-1990 بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني عندما فاز ريال مدريد عليه 6-2، وهي أسوأ هزيمة لـ«الخفافيش» على ملعب ريال مدريد، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وكانت هذه المرة الرابعة التي تهتز فيها شباك فالنسيا خمس مرات أو أكثر في معقل ريال مدريد، حيث كانت المرة الأولى العام 1941 عندما سقط الفريق بنتيجة 5-3، والثانية في 1983 وخسر حينها 1-5، ثم العام 1985 عندما هزم بخماسية بيضاء.

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ومن وقتها استقبلت شباك فالنسيا في ملعب سانتياغو برنابيو أربعة أهداف كحد أقصى، وكانت المرة الأخيرة قبل موسمين عندما سقط بنتيجة 1-4 وذلك قبل أن يتكرر أمس سيناريو الأهداف الخمسة.