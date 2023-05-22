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النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 03:58 مساء
النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
الحكم يهدي البرازيلي فينيسيوس جونيور. (إنترنت)
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فتحت النيابة العامة في فالنسيا، الإثنين، تحقيقاً في الإساءات العنصرية التي تعرّض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، بحسب ما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر قضائي.

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وباشرت النيابة العامة في المدينة بتحقيق حول «جريمة كراهية» مزعومة تعرض لها فينيسيوس، خلال خسارة فريقه الأحد أمام فالنسيا في المرحلة 35 من «الليغا» وأثارت ردود فعل شاجبة من مختلف انحاء العالم.

أقر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الإثنين، بأن بلاده لديها مشكلة مع العنصرية، على خلفية إهانات عنصرية تعرّض لها البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد خلال المواجهة التي خسرها فريقه على أرض فالنسيا، الأحد، في المرحلة 35 من «الليغا».

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