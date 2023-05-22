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رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة مجموعة السبع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 12:49 مساء
رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة مجموعة السبع
فينيسيوس وأنشيلوتي في الإطار الأيمن ولولا دا سيلفا في الإطار الأيسر. (أرشيفية : الإنترنت)
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دخل الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا على خط أزمة لاعب ريال مدريد ومواطنه فينيسيوس جونيور، بعد الهتافات العنصرية ضده في مباراة فريقه أمام فالنسيا بالدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، أمس الأحد، وواجه فينيسيوس هتافات عنصرية من جماهير فالنسيا في المباراة التي خسرها ريال مدريد بهدف في الجولة الـ35 من «الليغا»، ودخل في مشادة لفظية مع أحد المشجعين.

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وتعرض النجم البرازيلي للطرد في اللحظات الأخيرة من اللقاء، بعدما قام بالاعتداء من دون كرة على هوجو دورو لاعب فالنسيا، وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها فينيسيوس لهتافات عنصرية، حيث باتت أمرا مألوفا في أغلب زياراته لملاعب إسبانيا، وقال الرئيس البرازيلي في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع إنه «ليس من العدل أن يعاني شاب فقير انتصر في الحياة وأصبح من أفضل لاعبي كرة القدم بسبب هذا النوع من الهجوم، ولا يمكن أن نسمح للفاشية والعنصرية بالسيطرة على ملاعب كرة القدم»، حسب «وكالات».

الرئيس البرازيلي يدعو «فيفا» و«الليغا» للتحرك
ودعا الرئيس البرازيلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ورابطة الدوري الإسباني «الليغا» إلى اتخاذ إجراءات جادة ضد الهتافات العنصرية، فيما أعلنت وزارة المساواة العرقية البرازيلية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، أنها ستخطر السلطات الإسبانية ورابطة «الليغا» بالاعتداءات العنصرية الجديدة التي تعرض لها لاعب كرة القدم الشاب.

الحكومة البرازيلية تتحرك برفض العنصرية
وقالت الوزارة عبر «تويتر»: «إن الحكومة البرازيلية لن تتسامح مع العنصرية وستعمل حتى يمكن لكل رياضي برازيلي أسود ممارسة رياضته دون التعرض للعنف، نرفض أي عدوان عنصري جديد ضد فينيسيوس، سنبلغ السلطات الإسبانية والدوري الإسباني، الحكومة البرازيلية لن تتسامح مع العنصرية هنا أو خارج البرازيل».

أنشيلوتي يروي شهادته في القضية
وقال أنشيلوتي إنه سمع هتافات «مونو»، أو «قرد» باللغة الإسبانية، ما دفع الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتشيا للتحدث مع مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الاساءات العنصرية فورا، قبل ان تُستأنف المباراة بعد عشر دقائق. وفي تقريره، كتب الحكم انه سمع مشجعا يصيح في وجه اللاعب «قرد، قرد».

هتافات «قرد قرد» تثير غضب مدرب ريال مدريد
أضاف أنشيلوتي «سألته إذا كان يريد الاستمرار باللعب، وبالفعل أراد ذلك. قال لي الحكم إنه يتعين عليه الاستمرار، وإنه سيطبق البروتوكول العنصرية بحال تكرر الأمر. لكن الأمر تكرر، لأنه عندما رفع في وجهه البطاقة الحمراء، كان الملعب بأكمله يهتف قرد، قرد.. لا يمكن لهذا الأمر أن يستمر.. أنا حزين جدا».

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