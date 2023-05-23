توقيف ثلاثة أشخاص في فالنسيا بسبب إساءات «عنصرية» تجاه فينيسيوس جونيور

القاهرة - بوابة الوسط

أُوقف ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم وجهوا إساءات عنصرية لمهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال مباراة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، حسب ما أعلنت الشرطة المحلية الثلاثاء.

وأفادت الشرطة التي فتحت تحقيقاً بعدما أثارت هذه الاساءات موجة من السخط في البلاد وفي الخارج في بيان «تم ايقاف اليوم في فالنسيا ثلاثة شبان بسبب تصرفات عنصرية حدثت الأحد خلال مباراة فالنسيا وريال مدريد»، وفق «فرانس برس». وأعلنت الشرطة مساء الاثنين اعتقال أربعة أشخاص على خلفية التحقيق في شنق دمية بقميص مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، على جسر في العاصمة الإسبانية في يناير الماضي.

وفتحت النيابة العامة في فالنسيا، الإثنين، حول «جريمة كراهية مزعومة» تعرض لها فينيسيوس، خلال المباراة أمام فالنسيا التي خسارها فريقه الأحد في المرحلة 35 من «الليغا» وأثارت ردود فعل شاجبة من مختلف أنحاء العالم.

ردود فعل شاجبة.. وأنشيلوتي: «الدوري الإسباني لديه مشكلة مع العنصرية»

واستنكر مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي الإهانات العنصرية التي تعرّض لها فينيسيوس وقال «ما حصل اليوم واجهناه سابقاً، لكن بهذه الطريقة، لا. هذا غير مقبول. الدوري الإسباني لديه مشكلة مع العنصرية». وأكد أنشيلوتي: «المشكلة ليست فينيسيوس. فينيسيوس هو الضحية. هناك مشكلة خطيرة للغاية». وأضاف «لم يحدث لي مطلقاً أن فكّرت في إخراج لاعب بسبب العنصرية».

- فينيسيوس «يزلزل» عرش الكرة العالمية

- رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني يخرج بتصريح مهم بعد أزمة فينيسيوس: لدينا عنصرية في بلدنا

- ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»

- رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة مجموعة السبع

أنشيلوتي يتسلّح بتقرير حكم المباراة الأزمة

وقال أنشيلوتي إنه سمع هتافات «مونو»، أو «قرد» باللغة الإسبانية، مما دفع الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتشيا للتحدث مع مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الإساءات العنصرية فوراً، قبل ان تُستأنف المباراة بعد عشر دقائق. وفي تقريره، كتب الحكم أنه سمع مشجعاً يصيح في وجه اللاعب «قرد، قرد».

أضاف أنشيلوتي «سألته إذا كان يريد الاستمرار باللعب، وبالفعل أراد ذلك. قال لي الحكم أنه يتعيّن عليه الاستمرار، وأنه سيطبق البروتوكولات العنصرية بحال تكرّر الأمر. لكن الأمر تكرّر، لأنه عندما رفع في وجهه البطاقة الحمراء، كان الملعب بأكمله يهتف «قرد.. قرد»، لا يمكن لهذا الأمر أن يستمّر.. أنا حزين جداً».

رد فينيسيوس يثير موجة تضامن غير مسبوقة

بعد المباراة، كتب «فيني» في حسابه على موقع «انستغرام»: «ما ربحه العنصريون هو طردي. هذه ليست كرة قدم. العنصرية أمر طبيعي في الليغا».

تابع المهاجم الدولي البالغ 22 عاماً والذي يحمل ألوان ريال مدريد منذ 2018 تاريخ قدومه من فلامنغو «لم تكن المرّة الأولى، ولا الثانية أو الثالثة. أنا حقاً حزين. البطولة التي كانت ملكاً لرونالدينيو، رونالدو، كريستيانو رونالدو وميسي، باتت ملكاً اليوم للعنصريين».

تابع المهاجم المميّز «بلد جميل رحّب بي وأحبّه، لكنه وافق على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا متأسف للإسبان الذين لا يتفقون مع هذا الرأي، لكن اليوم، في البرازيل، تُعدّ إسبانيا دولة عنصرية. وللأسف مع كل ما يحصل كل أسبوع لا يمكنني الدفاع.. لكني قوي وسأحارب حتى النهاية ضد العنصريين. حتى لو كان ذلك بعيداً عن هذا المكان».