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ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 01:40 مساء
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
فينيسيوس جونيور. (إنترنت)
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لجأ نادي ريال مدريد إلى النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في «جريمة كراهية»، على خلفية إهانات عنصرية تعرض لها مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، خلال المواجهة التي خسرها على أرض فالنسيا، الأحد، في المرحلة 35 من «الليغا».

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وكتب الفريق الملكي في بيان على موقعه الرسمي الإثنين «يعتقد ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية»، حسب «فرانس برس».

وأضاف «وبالتالي قُدّم التقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام، وتحديدا إلى مكتب المدعي العامي بشأن جرائم الكراهية والتمييز من أجل التحقيق في الوقائع وملاحقة المسؤولين».

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