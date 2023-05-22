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فينيسيوس «يزلزل» عرش الكرة العالمية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 05:03 مساء
فينيسيوس «يزلزل» عرش الكرة العالمية
فينيسيوس جونيور يتصدى للعنصرية. (إنترنت)
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أثارت إهانات عنصرية جديدة تعرّض لها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة فريقه ريال مدريد مع فالنسيا الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، ردود فعل شاجبة من مختلف أنحاء العالم، فبعد خسارة ريال مدريد بهدف في المرحلة 35، في مباراة شهدت في نهايتها طرد فينيسيوس جونيور لتوجيهه ضربة لأوغو دورو خلال إشكال بينهما (90+7)، قال مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي «لم يحدث لي مطلقاً أن فكّرت في إخراج لاعب بسبب العنصرية».

وأضاف أنشيلوتي «ما حصل اليوم واجهناه سابقاً، لكن بهذه الطريقة، لا. هذا غير مقبول. الدوري الإسباني لديه مشكلة مع العنصرية. والمشكلة ليست فينيسيوس. فينيسيوس هو الضحية. هناك مشكلة خطيرة للغاية»، في الدقيقة السبعين، أشار البرازيلي خلف المرمى إلى أحد الجماهير، فيما وقف إلى جانبه مواطنه إيدر ميليتاو واشتكى زملاؤه للحكم، حسب «فرانس برس».

- النيابة العامة في فالنسيا تفتح تحقيقاً في الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس
- رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني يخرج بتصريح مهم بعد أزمة فينيسيوس: لدينا عنصرية في بلدنا
- ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
- رئيس البرازيل يدخل على خط أزمة العنصرية ضد فينيسيوس ويعرض قضيته على هامش قمة مجموعة السبع

أنشيلوتي يتسلّح بتقرير حكم مباراة الأزمة
وقال أنشيلوتي إنه سمع هتافات «مونو»، أو «قرد» باللغة الإسبانية، مما دفع الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتشيا للتحدث مع مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الإساءات العنصرية فوراً، قبل ان تُستأنف المباراة بعد عشر دقائق. وفي تقريره، كتب الحكم أنه سمع مشجعاً يصيح في وجه اللاعب «قرد، قرد».

أضاف أنشيلوتي «سألته إذا كان يريد الاستمرار باللعب، وبالفعل أراد ذلك. قال لي الحكم أنه يتعيّن عليه الاستمرار، وأنه سيطبق البروتوكولات العنصرية بحال تكرّر الأمر. لكن الأمر تكرّر، لأنه عندما رفع في وجهه البطاقة الحمراء، كان الملعب بأكمله يهتف «قرد.. قرد»، لا يمكن لهذا الأمر أن يستمّر.. أنا حزين جداً».

رد فينيسيوس يثير موجة تضامن غير مسبوقة
بعد المباراة، كتب «فيني» في حسابه على موقع «انستغرام»: «ما ربحه العنصريون هو طردي. هذه ليست كرة قدم. العنصرية أمر طبيعي في الليغا».

تابع المهاجم الدولي البالغ 22 عاماً والذي يحمل ألوان ريال مدريد منذ 2018 تاريخ قدومه من فلامنغو «لم تكن المرّة الأولى، ولا الثانية أو الثالثة. أنا حقاً حزين. البطولة التي كانت ملكاً لرونالدينيو، رونالدو، كريستيانو رونالدو وميسي، باتت ملكاً اليوم للعنصريين».

تابع المهاجم المميّز «بلد جميل رحّب بي وأحبّه، لكنه وافق على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم. أنا متأسف للإسبان الذين لا يتفقون مع هذا الرأي، لكن اليوم، في البرازيل، تُعدّ إسبانيا دولة عنصرية. وللأسف مع كل ما يحصل كل أسبوع لا يمكنني الدفاع.. لكني قوي وسأحارب حتى النهاية ضد العنصريين. حتى لو كان ذلك بعيداً عن هذا المكان».

تيبو كورتوا: كنت سأترك الملعب معك
وانهالت المواقف الداعمة للبرازيلي من مختلف أنحاء العالم، وكشف زميله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا «لو قال فيني سأترك الملعب كنت سأترك معه. لا يمكن تحمّل هذا الأمر»، مضيفاً أنه سمع «أصوات القردة نحو الدقيقة العشرين».

نيمار: معك.. وريشارليسون ورونالدو في الصورة
كتب زميله في المنتخب نيمار «معك»، وانضم إليه في حملة التضامن المهاجم الدولي ريشارليسون، والأسطورة المعتزل رونالدو أو حتى أيقونة الموسيقى جيلبرتو جيل. أما قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، فكتب على «انستغرام»: «لست لوحدك. نحن معك وندعمك».

الرئيس البرازيلي يعلق على هامش قمة مجموعة السبع
وخلال مؤتمر صحفي في هيروشيما اليابانية، على هامش قمة مجموعة السبع، أدان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا «العنصرية» التي وقع اللاعب ضحيتها «لقد هاجموه. وصفوه بالقرد. ليس ممكناً في القرن الحادي والعشرين وجود هذه الأحكام المسبقة العنصرية في العديد من ملاعب كرة القدم».

رئيس الإتحاد البرازيلي إدنالدو يدين بشدة
بدوره، قال رئيس الإتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش على مواقع التواصل «فيني جونيور، نرسل لك حبّنا ودعمنا، ومن قبل كل البرازيليين». وفي بيان بعد المباراة، أدان فالنسيا «علناً أي نوع من الإهانة، أو الهجوم والازدراء»، «آسف لأحداث يوم الأحد» مشيراً إلى «أعمال فردية». وأكّد النادي أنه «يحقق في الوقائع التي حدثت وسيتّخذ أشد الإجراءات».

المهاجم الهولندي جاستن كلويفرت يعتذر
واعتذر مهاجمه الهولندي جاستن كلويفرت لفينيسيوس نيابة عن ناديه «أعتذر من قبلنا، كل فريق فالنسيا، لأن هذه ليست كرة قدم. إنها سيئة للغاية».

إنفانتينو يعلن رفض الـ«فيفا»
وعبّر رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو عن تضامنه الكامل مع فينيسيوس «لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، وفيفا يدعم كل اللاعبين الذين واجهوا وضعاً مماثلاً».

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