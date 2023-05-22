رئيس اتحاد كرة القدم الإسباني يخرج بتصريح مهم بعد أزمة فينيسيوس: لدينا عنصرية في بلدنا

القاهرة - بوابة الوسط

أقر رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الإثنين، بأن بلاده لديها مشكلة مع العنصرية، على خلفية إهانات عنصرية تعرّض لها البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد خلال المواجهة التي خسرها فريقه على أرض فالنسيا، الأحد، في المرحلة 35 من «الليغا».

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وقال روبياليس في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد بالقرب من مدريد «في البدء، يجب الاعتراف بأنه لدينا مشكلة سلوك، تربية وعنصرية في بلدنا»، حسب «فرانس برس».

ولجأ نادي ريال مدريد إلى النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في «جريمة كراهية»، على خلفية إهانات عنصرية تعرض لها مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، خلال المواجهة التي خسرها على أرض فالنسيا.

وكتب الفريق الملكي في بيان على موقعه الرسمي الإثنين «يعتقد ريال مدريد أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية»، وأضاف «وبالتالي قُدّم التقرير المناسب إلى مكتب المدعي العام، وتحديدا إلى مكتب المدعي العامي بشأن جرائم الكراهية والتمييز من أجل التحقيق في الوقائع وملاحقة المسؤولين».