«يويفا» يعاقب باريس سان جيرمان وميلان

القاهرة - بوابة الوسط

غرمت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 98 ألف يورو بسبب الأحداث التي وقعت على ملعبه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ميلان في 25 أكتوبر الماضي.

«يويفا» يغلق ملعب باريس سان جيرمان

كما أصدرت الهيئة التأديبية قراراً بإغلاق جزئي لملعب باريس سان جيرمان خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تعليق هذه العقوبة، وإخضاعها لفترة تجريبية تبلغ عامين، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضح «يويفا» أن المبلغ يعود إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو لإشعال مواد نارية، و18 ألف يورو لإغلاق خطوط وسائل النقل العام، و5 آلاف لاقتحام الملعب.

وبسبب ما حدث في المباراة نفسها، سيتعين على نادي ميلان دفع عشرين ألف يورو لحوادث الجمهور، وثلاثة آلاف يورو لإشعال ألعاب نارية.

وفي مباراة أخرى بدوري أبطال أوروبا بين أنتويرب البلجيكي وبورتو البرتغالي، جرى تغريم النادي البلجيكي عشرين ألف يورو بسبب حوادث الجماهير، وإغلاق جزئي لملعبه خلال مباراته الأوروبية المقبلة، وبورتو 35 ألفا و750 يورو بسبب مواد نارية.

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وقرر «يويفا» كذلك تغريم ناديي سلتيك الإسكتلندي وأتلتيكو مدريد الإسباني جراء أعمال شغب وقعت في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة نفسها. بينما تقرر تغريم ريال سوسيداد ثلاثة آلاف يورو بسبب إشعال جماهيره ألعابا نارية في المباراة التي أقيمت 24 أكتوبر على ملعب بنفيكا.

كما تلقى النادي الإسباني تحذيراً بسبب السلوك غير اللائق من قِبل فريقه في دوري أبطال الشباب، بالإضافة إلى إيقاف أنارتز سيجورولا مباراتين.