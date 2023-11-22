«ليكيب» تكشف خدعة نيمار لنادي باريس سان جيرمان

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت جريدة «ليكيب» الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن المهاجم البرازيلي نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في العام 2017 قادماً من برشلونة، وهو يعاني كسرا في قدمه اليمنى، وهو ما قد يفسر الإصابات الخطيرة التي تعرض لها خلال فترة وجوده بين صفوف نادي العاصمة الفرنسية.

نيمار انضم لباريس سان جرمان في صفقة قياسية

وحطمت صفقة انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان الأرقام القياسية حين دفع النادي الفرنسي لبرشلونة 222 مليون يورو، لسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب البرازيلي مع نادي برشلونة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

وقالت «ليكيب» إن نيمار كان يعانى كسرا إجهاديا في مشط القدم الخامس لقدمه اليمنى عندما وصل إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2017، وفقًا لما نقلته الجريدة عن مصادر إسبانية مقربة من المهاجم البرازيلي.

وخلال المواسم الستة التي قضاها في النادي الفرنسي، لعب نيمار أقل من نصف المباريات التي كان من المفترض أن يلعبها مع فريقه بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها.

وفي اتصال مع «ليكيب»، تجنب طبيب باريس سان جيرمان آنذاك، إيريك رولاند، الذي يعمل حاليًا في نادي رين، التحدث عن الأمر بذريعة احترام السرية الطبية.

مع ذلك، قال طبيب سابق للمنتخب الفرنسي لوسائل الإعلام، بعد طلبه عدم الكشف عن هويته، إنه إذا جرى اكتشاف الكسر الإجهادي في أثناء الفحص الطبي عند انضمام نيمار لباريس سان جيرمان في العام 2017 كان من الممكن التفكير في إجراء عملية جراحية أو تثبيته عدة أشهر.

- فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار.. والفاتورة فلكية

- المصائب تلاحق نيمار.. برازيلية تلاحق النجم البرازيلي قضائياً في باريس

وأضاف الطبيب نفسه أنه لا يوجد تفسير وحيد للإصابات في هذه المنطقة، ولكن قد تكون هناك عوامل متعددة مثل الطبيعة البدنية للاعب أو أسلوب لعبه الذي يعتمد على المراوغة بمساندة ديناميكية.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع نيمار بهدف تحقيق حلم النادي ومشجعيه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، في إطار العديد من الصفقات المدوية التي أبرمها النادي لتحقيق ذلك الهدف دون جدوى.