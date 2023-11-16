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المصائب تلاحق نيمار.. برازيلية تلاحق النجم البرازيلي قضائياً في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 نوفمبر 2023, 04:35 مساء
المصائب تلاحق نيمار.. برازيلية تلاحق النجم البرازيلي قضائياً في باريس
نيمار خلال إحدى مباريات الهلال السعودي (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت جريدة «سبورت» الإسبانية أن المشاكل عادت تلاحق النجم نيمار جونيور مجدداً في فرنسا على الرغم من رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي.

العاملة البرازيلية تطالب بتعويض
ونقلت «سبورت» عن جريدة «لو باريسيان» الفرنسية أن موظفة منزلية رفعت قضية ضد اللاعب البرازيلي مدعية عدم حصولها على مستحقاتها أثناء عملها في منزله.

وأضافت أن البرازيلية مارسيا (35 عاماً) تطالب بالحصول على 368 ألف يورو من خلال دعوى تقدمت بها في محكمة العمل في باريس.

وأوضحت أن مارسيا عملت في منزل نيمار في الفترة من يناير 2021 إلى أكتوبر 2022 دون تسجيلها بشكل قانوني في مخالفة أخرى من اللاعب ضد القوانين الفرنسية.

وتابعت: «تزعم صاحبة الشكوى أنها كانت تعمل طوال أيام الأسبوع وتتقاضى أجرها نقداً، بينما من بين الشكاوى التي أبلغت عنها عدم حصولها على مكافأة ساعات العمل الإضافية، وغياب الأجازات مدفوعة الأجر والتأمين الصحي».

وأكدت «لو باريسيان»: «تدعي مارسيا أنها أُجبرت على العمل لمدة خمسة عشر يوماً قبل ولادة طفلها الرابع، وبعد الولادة، لم يجرِ قبولها في الوظيفة، وبحسب الشكوى، فإن الموظفة عملت لدى نيمار في حفل عيد ميلاده السابع والعشرين في فبراير 2019، قبل أن تصبح مساعدة مطبخ، ومنذ يناير 2021، بدأت في العمل بشكل دائم في خدمة لاعب كرة القدم».

وأشارت إلى أن مهامها تراوحت بين التنظيف وتقليم أظافر شريكة لاعب كرة القدم برونا بيانكاردي، إذ جرى إرفاق ضمن الدعوى القضائية رسائل متبادلة بين مارسيا والمساعد الشخصي لنيمار تثبت عملها في منزل اللاعب البرازيلي.

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واختتمت: «أكدت مارسيا أنها وجدت نفسها بمفردها بعد أن أنجبت طفلها الرابع، واضطرت إلى اللجوء إلى الجمعيات الخيرية من الجمعيات الإنسانية لإطعام أسرتها، حتى تواصلت مع جمعية تساعد النساء البرازيليات اللاتي يعانين من مشاكل في فرنسا والتي أوصلتها إلى اثنين من المحامين».

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