فلامنغو يدرس التعاقد مع نيمار والفاتورة فلكية

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس نادي فلامنغو البرازيلي فكرة التعاقد مع مهاجم الهلال السعودي نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيكون وقتها قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، غير أن هذه الخطوة تثير القلق الشديد في إدارة النادي البرازيلي بسبب تكلفتها المالية العالية.

التعاقد مع نيمار يكبد فلامنغو خسائر باهظة

وعلى الرغم من تمتع نادي فلامنغو بقدرات مالية كبيرة إلا أن رئيسه رودولفو لانديم يبدي ترددا كبيرا في الإقدام على تقديم عرض لشراء عقد نيمار (31 عاما)، نظرا لعلمه أن النجم البرازيلي يتقاضى راتبا فلكيا من نادي الهلال السعودي.

وقال لانديم إنه لا يُمكن لأي رئيس ناد أن يرفض فكرة التعاقد مع نيمار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تلك الصفقة ستُكبد فلامنغو خسائر مالية كبيرة.

وأوضح أنه إذا أراد التعاقد مع نيمار في الوقت الراهن، فسيتحمل دينا كبيرا بقيمة 1.25 مليار ريال برازيلي أي ما يعادل 230 مليون دولار تقريبا، وهو مبلغ كبير للغاية سيثقل كاهل نادي فلامنغو.

واختتم رئيس نادي فلامنغو بالتشديد على أن ناديه منظم للغاية، ولا يُمكن لأي شخص أن يحطمه خلال ثلاثة أشهر، لافتا إلى وجود سياسة تعاقدية وسقف رواتب لا يمكن تجاوزه، وهو النظام المعمول به في العديد من الأندية الأوروبية.

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الجدير بالذكر أن تقارير أشارت في وقت سابق إلى أن بعض الأندية الأوروبية تسعى للتعاقد مع نيمار بعد نهاية الموسم الحالي، ومنها نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.