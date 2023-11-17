إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مايكل إيمينالو، أنه يتعين على أندية الدوري السعودي التعاقد فقط مع لاعبين على أعلى مستوى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير بعد الإنفاق بسخاء خلال انتقالات الصيف الماضي.

أندية الدوري السعودي أنفقت 957 مليون دولار

وأنفقت أندية الدوري السعودي 957 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت في السعودية في السابع من سبتمبر، وجرى خلالها التعاقد مع العديد من اللاعبين البارزين من بينهم نيمار وكريم بنزيما ونغولو كانتي، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجاوز إنفاق الدوري‭‭‭ ‬‬‬السعودي إنفاق أربع من بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، بينما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز فقط أكثر على صفقات الانتقالات مما أنفقته السعودية.

وقال إيمينالو في مقابلة عبر الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين: «أعتقد أننا حققنا ما أردنا تحقيقه وهو دخول السوق والمنافسة بقوة، لكننا أيضاً أردنا القيام بذلك مع منح كل فريق في الدوري فرصة للتحسن، وأعتقد أننا حققنا هذا الهدف».

وأضاف: «أعتقد أيضاً أن ما ترونه من حيث جودة المباريات وأداء معظم اللاعبين الدوليين الموجودين في الدوري السعودي هو دليل على أن سوق الانتقالات كانت جيدة نسبياً».

ولدى سؤاله عما إذا كانت فترة الانتقالات المقبلة ستشهد أيضاً حالة نشاط مماثل، قال إيمينالو: «آمل ألا تكون الانتقالات الشتوية مزدحمة للغاية لأنني أعتقد أن المهمة التي تم إنجازها كانت مثيرة للاهتمام وقوية تماما وأعتقد أن معظم الأندية السعودية لديها ما تحتاجه».

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وتابع قائلاً: «نأمل أن يتحول الاهتمام الآن إلى العمل داخل مرافق التدريب للارتقاء بهؤلاء اللاعبين وإتاحة الوقت للتكيف وتقديم الأداء المطلوب في الدوري السعودي. الآن، مهما كان التحسن الإضافي الذي نود إدخاله على أي فريق، فإننا نعتقد أنها ستكون إضافات على أعلى مستوى مع مرور الوقت وبذل الجهد».