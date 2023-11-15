الاتحاد السعودي يمنح مدربه الجديد 22 مليون يورو سنويا

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم توصلوا إلى اتفاق مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد يتفق مع غالاردو

ومن المقرر أن يتولى غالاردو تدريب الفريق السعودي خلفا للبرتغالي نونو سانتو، المقال من منصبه بسبب سوء النتائج، واشتعال الخلاف بينه وبين النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأكدت جريدة «الميدان الرياضي» أن غالاردو (47 عاما) أصبح قريبا جدا من تدريب فريق الاتحاد، بعد الوصول إلى اتفاق بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن غالاردو سيحصل على راتب سنوي قدره 22 مليون يورو من نادي الاتحاد، ليصبح واحدا من أعلى المدربين أجرا في العالم.

ولم يرتبط غالاردو بعقد مع أي ناد منذ رحيله عن تدريب العملاق الأرجنتيني ريفر بليت في ديسمبر 2022، الذي توج معه بـ13 لقبا على مدى ثماني سنوات.

وبشكل عام، خاض غالاردو كمدرب 463 مباراة، فاز في 255 مباراة وتعادل في 108 وخسر مئة لقاء.

- الاتحاد السعودي يجهز عرضًا غير مسبوق لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

- مدرب منتخب مصر مرشح لقيادة الاتحاد السعودي

وقد تراجعت نتائج «العميد» بشكل كبير في الموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، وفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.