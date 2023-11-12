الاتحاد السعودي يجهز عرضًا غير مسبوق لضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت تقارير صحفية وجود عرض ضخم مقدم من جانب إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، للتعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

لاوتارو مارتينيز مرتبط مع إنتر ميلان حتى 2026

ويرتبط لاوتارو مارتينيز بعقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2026، وحظي خلال السنوات الماضية باهتمام أكبر أندية العالم وأبرزها برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه يدافع حتى الآن عن ألوان إنتر ميلان.

وأفادت جريدة «سبورت» الكتالونية اليوم الأحد، في تقرير لها أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تستعد لتقديم عرض مالي ضخم بقيمة 240 مليون يورو، للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، بينما تبلغ القيمة السوقية للنجم الأرجنتيني، بحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت» للأرقام والإحصاءات، نحو مئة مليون يورو فقط.

ووصفت جريدة «سبورت» العرض بأنه «غير مسبوق في ضخامته»، قد يكون سببًا لتعطل مفاوضات التجديد بين إدارة إنتر ميلان ولاوتارو مارتينيز المتوج بكأس العالم 2022 في قطر.

ويعتبر لاوتارو مارتينيز من الأعمدة الأساسية لفريق إنتر ميلان وخطط المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، لكن عرض الاتحاد جاء ليوقف كل شيء ويجعل فكرة الرحيل واردة وبقوة.

ولا يتوقف العرض على مقابل بيع كبير فقط، لكنه أيضًا يتضمن راتبًا خياليًا للاعب إنتر ميلان.

وشارك لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في 15 مباراة على مدار الموسم الحالي بجميع البطولات، تألق خلالها وسجل 14 هدفًا وصنع 2، ليقود الفريق للتأهل مبكرًا لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

صفقة محمد صلاح لا تزال ممكنة

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أكثر الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى اتحاد جدة على مدار الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أخيرًا، أن صلاح توصل لاتفاق مع الاتحاد بتحوله إلى بطل السعودية خلال الصيف المقبل، وهو أمر لم يجر تأكيده أو نفيه من أي طرف بشكل رسمي.

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وحاولت إدارة الاتحاد ضم محمد صلاح بعرض خرافي آخر وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي، لكن في النهاية لم تجر الصفقة.

ويبدو أنه سيكون من الصعب على إدارة الاتحاد ضم نجمين كبيرين مثل محمد صلاح ولاوتارو بمبالغ خرافية كهذه في نفس الفترة الانتقالية.