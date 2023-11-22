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«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 05:11 مساء
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
جماهير سيلتيك ترفع لافتات الدعم والتأييد لفلسطين خلال المباراة أمام أتلتيكو مدريد 25 أكتوبر 2023 (أرشيفية: الإنترنت)
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‬أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، أنه قرر فرض غرامة مالية قدرها 15200 جنيه إسترليني، أي ما يوازي 19 ألف دولار، على نادي سلتيك الإسكتلندي بعدما رفعت جماهيره الأعلام الفلسطينية خلال مباراة فريقهم أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

«يويفا» يعتبر تصرفات جماهير سلتيك استفزازية
وقال، في بيان، إن الأعلام التي وصل عددها إلى المئات اعتبرت رسائل استفزازية ذات طبيعة مسيئة.

وغنى المشجعون الذين حذرتهم إدارة النادي الإسكتلندي من رفع الأعلام، قبل المباراة التي أقيمت 25 أكتوبر الماضي، «لن تمشي وحدك أبدا»، بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على تطبيق «إنستغرام»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

كما رفع مشجعو سلتيك لافتة كبيرة في «سلتيك بارك» كتب عليها «فلسطين حرة».

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ويحتل سلتيك المركز الرابع في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا بنقطة واحدة، بعد أربع مباريات.

كما جرى تغريم نادي سلتيك عشرة آلاف جنيه إسترليني بسبب إغلاق جماهيره الممرات، واستخدامهم الألعاب النارية.

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