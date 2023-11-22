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المحكمة تستدعي هيرموسو لسماع شهادتها في «فضيحة القبلة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 10:18 مساء
المحكمة تستدعي هيرموسو لسماع شهادتها في «فضيحة القبلة»
جيني هيرموسو خلال وجودها في أحد الملاعب (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت محكمة في العاصمة الإسبانية (مدريد)، اليوم الأربعاء، إن لاعبة وسط المنتخب وبطلة العالم جيني هيرموسو جرى استدعاؤها للشهادة في القضية المرفوعة على لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك حول مزاعم التحرش الجنسي.

هيرموسو تتهم روبياليس بالتحرش الجنسي
وفاز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للسيدات، بعد تغلبه على إنجلترا 1-0 في سيدني الأسترالية أغسطس الماضي. لكن قبلة روبياليس لهيرموسو في أثناء تتويج الفريق بالبطولة طغت على الأحداث، حيث قالت اللاعبة في أكثر من مناسبة إن القبلة لم تكن بالتراضي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتقدمت هيرموسو بشكوى جنائية، ثم تقدمت بعد ذلك بدعوى التحرش الجنسي للمحكمة، وسيكون على المحكمة أن تقرر موعد المحاكمة.

وفي حال إدانته، فإن روبياليس يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى أربعة أعوام.

واستمع القاضي فرانشيسكو دي خورخي لأقوال العديد من الشهود بالفعل، بما في ذلك زميلات هيرموسو في الفريق.

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وقد تعرض روبياليس لعقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط رياضي ثلاثة أعوام من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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