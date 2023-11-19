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مدرب منتخب البرازيل يبحث عن بديل فينيسيوس استعدادا لمواجهة الأرجنتين في «السوبر كلاسيكو»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 نوفمبر 2023, 04:05 مساء
مدرب منتخب البرازيل يبحث عن بديل فينيسيوس استعدادا لمواجهة الأرجنتين في «السوبر كلاسيكو»
غابرييل جيسوس خلال مران منتخب البرازيل (إكس)
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عاد منتخب البرازيل للدخول في معسكر داخل مقر تدريباته في تيريسوبوليس، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة «السوبر كلاسيكو» المرتقبة أمام منختب الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل، في قمة الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 التى تقام في الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك.

منتخب البرازيل يفقد فينيسيوس المصاب
وأجرى منتخب البرازيل حصة تدريبية خفيفة بإشراف المدرب فرناندو دينيز بعد الخسارة على يد منتخب كولومبيا 1-2، حيث استغل المدرب هذا التدريب لتجربة عدد من البدائل لنجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، الذي سيغيب عن المباراة للإصابة، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وخرج فينيسيوس مستبدلاً في الشوط الأول من مباراة كولومبيا بسبب الإصابة، ليعود بعدها للعاصمة الإسبانية مدريد، حيث خضع لفحوصات أكدت وجود إصابة قوية في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، وغيابه عن الملاعب نحو عشرة أسابيع.

شهد التدريب تجربة غابرييل جيسوس في نفس مركز فينيسيوس، لاسيما أن لاعب آرسنال أنهى لتوه برنامجه التأهيلي للشفاء من الإصابة.

ويضع فرنانديز أيضاً خيار الدفع بالموهبة الواعدة إندريك (17 عاماً)، على الرغم من تصريحات المدرب بتفضيله التعامل بحذر مع إنريك، وهو ما يقلل من حظوظه لبداية مباراة كبيرة منتخب البرازيل أمام نظيره الأرجنتيني.

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ويمر منتخب البرازيل بفترة من عدم الاتزان في تصفيات بطولة كأس العالم 2026، حيث لم يتذوق طعم الفوز في آخر ثلاث جولات بتعادله أمام فنزويلا 1-1، ثم خسارتين أمام أوروغواي 0-2، ثم الخسارة من كولومبيا 1-2، ليحتل المنتخب البرازيلي المركز الخامس برصيد سبع نقاط.

في المقابل، سقط منتخب الأرجنتين بطل العالم، في فخ الخسارة الأولى في الجولة الماضية في عقر داره على يد أوروغواي 1-2. ولا يزال رفاق النجم ليونيل ميسي في الصدارة بـ12 نقطة، من أربعة انتصارات وخسارة، ثم أوروغواي بعشر نقاط.

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