عرض مهزوز لألمانيا على أرضها في ودية تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

واصل المنتخب الألماني عروضه المتذبذبة قبل سبعة أشهر من استضافة برلين كأس أوروبا 2024، حيث سقط في عقر داره على يد ضيفه التركي 2-3 في مباراة دولية ودية، السبت، بالعاصمة الألمانية.

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ووسط حشد جماهيري غفير، بلغ 72.592 مشجع، ارتدى العديد منهم القمصان الحمر، إذ تحتضن ألمانيا نحو ثلاثة ملايين من أصحاب الأصول التركية، شهد إعلان تشكيلة المنتخب الألماني قبل انطلاق المباراة صافرات استهجان. كذلك كلما لمس لاعب ألماني الكرة في الدقائق الأولى، حسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت المباراة تسجيل اللاعب الألماني فولكروغ الهدف الثاني لمنتخب بلاده، والعاشر له في مسيرته التي تضم 12 مباراة دولية، بعدما خاض مباراته الدولية الأولى عن عمر 29 عاما، إذ قضى معظم فترات مسيرته خارج «البوندسليغا».