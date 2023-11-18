نقطة واحدة تفصل إيطاليا عن التأهل لكأس كأس أوروبا والدفاع عن اللقب

القاهرة - بوابة الوسط

باتت إيطاليا على بُعد نقطة واحدة من بلوغ نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، المقررة في ألمانيا، بفوزها على مقدونيا الشمالية 5-2، الجمعة، في روما ضمن الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الثالثة.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 13 نقطة، واستعادت المركز الثاني بفارق المواجهة المباشرة من أوكرانيا، التي تلتقيها في مباراة حاسمة، الثلاثاء المقبل، على ملعب «باي أرينا» في مدينة ليفركوزن الألمانية، حسب وكالة «فرانس برس».

إيطاليا تترقب النقطة للدفاع عن لقبها الأوروبي

وتحتاج إيطاليا إلى التعادل فقط لتبلغ النهائيات، وبالتالي الدفاع عن لقبها في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، وذلك لفوزها على أرضها على أوكرانيا 2-1 في 12 سبتمبر الماضي.

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وقد توجت إيطاليا باللقب في النسخة الأخيرة بفوزها على إنجلترا بركلات الترجيح في العام 2021، بينما عززت إنجلترا، التي كانت ضامنة البطاقة الأولى للمجموعة، صدارتها برصيد 19 نقطة بعد فوزها على مالطا 2-0.