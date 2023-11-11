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ميلان يواصل فقدان النقاط ويبتعد عن صدارة الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 نوفمبر 2023, 07:38 مساء
ميلان يواصل فقدان النقاط ويبتعد عن صدارة الدوري الإيطالي
صراع بين اللاعبين خلال لقاء ميلان وليتشي بالدوري الإيطالي السبت 11 نوفمبر 2023 (إكس)
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واصل ميلان مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي بتعادله الإيجابي خارج ملعبه أمام ليتشي بهدفين لمثلهما بعد أن كان متقدمًا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب فيا ديل ماري، اليوم السبت، في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.

ميلان يتقدم بهدفين
أنهى ميلان الشوط الأول متقدمًا بهدفين في غضون سبع دقائق بعدما سجل هدفيه في الدقيقتين 28 و35، سجلهما الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو والهولندي تيغاني ريندرز على الترتيب، ليظن الجميع أن ميلان سيكون في طريق مفتوح أمام شباك أصحاب الأرض، إلا أن الشوط الثاني شهد «ريمونتادا» رائعة من لاعبي ليتشي الذين نجحوا أولًا في تقليص الفارق في الدقيقة 66 عن طرق نيكولا سانسوني، ثم بعدها بأربع دقائق سجل لاميك باندا هدف التعادل لتعود المباراة لنقطة الصفر، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وكادت الأمور تنقلب تمامًا على كتيبة المدرب ستيفانوي بيولي في الدقائق الأخيرة بعدما طرد الحكم جيرو ببطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، ثم سجل بعدها مباشرة ليتشي هدفًا قاتلًا عن طريق روبرتو بيكولي، إلا أن تقنية «VAR» أنقذت ميلان من خسارة وشيكة بداعي وجود خطأ على مسجل الهدف.

بهذه النتيجة يواصل فريق «الروسونيري» مسلسل نزيف النقاط لرابع جولة على التوالي مكتفيا بتعادلين وخسارتين فيها.

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وبعدما فقد نقطتين اليوم، استمر ميلان في الابتعاد عن صدارة الدوري الإيطالي، وأصبح رصيده 23 نقطة يحتل بها المركز الثالث موقتًا، ويبتعد عن الصدارة بفارق خمس نقاط لحين إشعار آخر، انتظارًا لنتيجة غريمه التقليدي إنتر ميلان الذي سيستقبل فروزينوني الأحد على ملعب جوزيبي مياتزا، بينما أصبح رصيد ليتشي 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

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