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جيرو يقود انتصارًا مهمًا لميلان على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 02:25 مساء
جيرو يقود انتصارًا مهمًا لميلان على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال
جيرو يقود ميلان للفوز على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، 7 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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ثأر ميلان لخسارته أمام باريس سان جيرمان قبل أسبوعين بثلاثية نظيفة، وتغلب عليه 2-1 على ملعب سان سيرو أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة في منافسات المجموعة السادسة بدوري الأبطال، ليشعل بذلك المنافسة فيما اعتبرت مجموعة الموت.

وتنازل باريس سان جيرمان عن الصدارة لصالح بروسيا دورتموند الألماني الذي يملك 7 نقاط بعد تجديده الفوز على نيوكاسل بهدفين سجلهما نيكلاس فولكروغ ويوليان براندت، في حين يملك الفريق الفرنسي 6 نقاط مقابل 5 للميلان و4 لنيوكاسل سجلهما نيكلاس فولكروغ ويوليان براندت.

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باريس سان جيرمان يبادر بالتسجيل
كان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عندما تطاول قائده البرازيلي ماركينيوس لكرة رأسية من ركلة ركنية رفعها عثمان ديمبيليه وحولها باتجاه القائم الثاني، حيث كان يتربص المدافع السلوفيني ميلان سكرينيار ليتابعها برأسه داخل الشباك.

البرتغالي رافايل يتوغل ويمرر في صناعة هدف التعادل
بيد أن فرحة باريس سان جيرمان لم تدم طويلا، فعلى إثر هجمة سريعة بدأها البرتغالي رافايل لياو الذي مرر كرة أمامية باتجاه الفرنسي أوليفييه جيرو، توغل الأخير داخل المنطقة وأطلقها زاحفة سريعة تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي كان يواجه فريقه السابق من دون أن يلتقطها فتهيأت مجددا أمام لياو الذي سددها بطريقة أكروباتية خلفية مدركًا التعادل.

جيرو يتوهج في ترجيح كفة ميلان أمام النادي الباريسي
والهدف هو الأول لميلان في المسابقة القارية هذا الموسم بعد اكتفائه بتعادلين سلبيين مع نيوكاسل ودورتموند قبل السقوط أمام باريس سان جيرمان ذهابًا، وبقيت النتيجة على حالها رغم فرص عدة للفريقين، حتى نجح جيرو في منح التقدم لميلان مستغلا تمريرة عرضية متقنة من زميله في المنتخب الفرنسي ثيو هرنانديز ليضعها رأسية في الشباك.

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