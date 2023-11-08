سقوط مفاجئ لبرشلونة أمام شاختار يؤجل تأهله في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

فشل برشلونة في حسم تأهله للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021، وذلك بتلقيه الهزيمة الأولى على يد مضيفه شاختار الأوكراني بهدف نظيف، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.

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المباراة أقيمت على ملعب فولكسبارك شتاديون في هامبورغ بألمانيا، حيث يخوض شاختار مبارياته، بسبب الغزو الروسي لبلاده، وكان برشلونة بحاجة إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا من أجل ضمان بطاقته، لكن شاختار فاجأه في مباراة لم يقدم خلالها رجال تشافي هرنانديز شيئا يذكر، ما جعل الفريق الأوكراني يستحق النقاط الثلاث بفضل الهدف الذي سجله دانيلو سيكان بكرة رأسية في الدقيقة 40 .