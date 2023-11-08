سقوط مفاجئ لبرشلونة أمام شاختار يؤجل تأهله في دوري الأبطال...

فشل برشلونة في حسم تأهله للمرة الأولى منذ موسم 2020-2021، وذلك بتلقيه الهزيمة الأولى على يد مضيفه شاختار الأوكراني بهدف نظيف، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا.
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المباراة أقيمت على ملعب فولكسبارك شتاديون في هامبورغ بألمانيا، حيث يخوض شاختار مبارياته، بسبب الغزو الروسي لبلاده، وكان برشلونة بحاجة إلى تحقيق فوزه الرابع تواليا من أجل ضمان بطاقته، لكن شاختار فاجأه في مباراة لم يقدم خلالها رجال تشافي هرنانديز شيئا يذكر، ما جعل الفريق الأوكراني يستحق النقاط الثلاث بفضل الهدف الذي سجله دانيلو سيكان بكرة رأسية في الدقيقة 40.
تجمد رصيد النادي الكتالوني عند تسع نقاط
وتجمد رصيد فريق تشافي عند تسع نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف فقط عن خصمه المقبل بورتو الثاني، الذي تغلب بدوره على أنتويرب الأخير من دون نقاط بهدف سجله البرازيلي إيفانيلسون 32 من ركلة جزاء، فيما بات رصيد شاختار 6 أيضا لينعش آماله في المنافسة على التأهل.
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