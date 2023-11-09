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حسم النزاع على علامة مارادونا التجارية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 04:29 مساء
حسم النزاع على علامة مارادونا التجارية
جدارية لمارادونا تزين أحد المباني في مدينة نابولي الإيطالية (أرشيفية: الإنترنت)
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كسب ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا معركة قضائية بشأن حق استخدام علامته التجارية.

رفض نقل علامة مارادونا التجارية لمحاميه
وأكدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أنها رفضت نقل العلامة التجارية الخاصة بمارادونا إلى شركة «ساتيفكا» الأرجنتينية التي يملكها المحامي السابق لمارادونا.

وقالت المحكمة إن الوثائق المقدمة لدعم طلب تسجيل النقل لا تبرر نقل العلامة التجارية لتلك الشركة.

مارادونا اسمه كعلامة تجارية مع مكتب الاتحاد الأوروبي لبراءات الاختراع عام 2008، ويتضمن التسجيل مجموعة متنوعة من المنتجات والملابس والأحذية وأغطية الرأس.

مارادونا في نوفمبر من عام 2020، وفي وقت لاحق طالبت الشركة المكتب بتسجيل نقل العلامة التجارية على أساس وثيقتين صادرتين عن ماردونا.

أن سجل مكتب براءات الاختراع عملية النقل قام الورثة بإلغائه، لكن «ساتفيكا» طلبت من محكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء القرار.

وقالت المحكمة في بيان: «المحكمة ترفض دعوى ساتفيكا. إنها تؤكد تقدير مكتب الاتحاد الأوروبي لبراءات الاختراع بأن الوثائق المقدمة من الشركة لا تبرر رسميا نقل العلامة التجارية لصالحها بموجب العقد الموقع بين الطرفين.

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علاوة على ذلك، فإن مارادونا توفي قبل تقديم طلب تسجيل النقل، ولم تتمكن ساتفيكا من تصحيح المخالفات التي اكتشفت. ولم تتمكن من استخراج أية وثائق أخرى».
وبإمكان الشركة أن تستأنف القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي أعلى محكمة في أوروبا.

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