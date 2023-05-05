  • Alwasat News
Atwasat

مدرب نابولي: مارادونا رافقنا في رحلتنا إلى اللقب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 02:39 مساء
مدرب نابولي: مارادونا رافقنا في رحلتنا إلى اللقب
مدرب فريق نابولي عقب تحقيق لقب الدوري الإيطالي على ملعب أودينيزي، 4 مايو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

قال مدرب نابولي الإيطالي لوتشانو سباليتي بعد قيادته الفريق الجنوبي إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 33 عاما، إن الأسطورة الأرجنتينية الراحلة دييغو مارادونا رافق فريقه السابق في رحلة ضمان اللقب.

ويُعد مارادونا الذي توفي العام 2020 عن 60 عاما، أعظم لاعب في تاريخ اللعبة من قبل كثيرين، وقد عاش أفضل أيام مسيرته في نابولي حيث قاده إلى لقبي الدوري في 1987 و1990 وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989، وفق «فرانس 24».

- نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
- الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا

تنتشر صورة الولد الذهبي المتوج مع بلاده بلقب مونديال 1986، في كل أرجاء المدينة المجنونة بكرة القدم وعلى جدران أبنيتها. ومنذ ترك مارادونا الفريق في 1991 بعد مسيرة خارقة في المستطيل الأخضر وبعيدة عن الانضباط خارجه، تراجع نابولي كثيرا قبل ضمان لقبه الثالث.

تحقيق اللقب الغائب
قال سباليتي لمنصة «دازون» للبث التدفقي «رأى الجمهور مدربين ولاعبين رائعين، لقد شاهدوا مارادونا يلعب، وربما ببعض الحماية من قبله قادنا إلى تحقيق هذه النتيجة».

ضمن «بارتينتوبي» إحراز لقبه الثالث بعد التعادل على أرض أودينيزي بهدف لمثله الخميس، ليبتعد بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه لاتسيو قبل خمس مراحل على انتهاء «سيري أ» لهذا الموسم. وهذا أول لقب لسباليتي المدرب بعد محاولات حثيثة أوقفته كثيرا عند الدرجة الثانية من المنصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم

شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم

وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل

إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات

تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس رابطة «لا ليغا»: عودة ميسي مشروطة بتقليل راتبه
رئيس رابطة «لا ليغا»: عودة ميسي مشروطة بتقليل راتبه
حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل
حبس 31 مشجعا للترجي بسبب أعمال شغب خلال مواجهة شبيبة القبائل
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
دورة مدريد للتنس: إنجاز فريد لكاراتسيف ببلوغه نصف النهائي
دورة مدريد للتنس: إنجاز فريد لكاراتسيف ببلوغه نصف النهائي
دوري السلة الأميركي: ووريرز يرد بقوة على ليكرز ويتعادل في السلسلة
دوري السلة الأميركي: ووريرز يرد بقوة على ليكرز ويتعادل في السلسلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
مدرب نابولي: مارادونا رافقنا في رحلتنا إلى اللقب
مدرب نابولي: مارادونا رافقنا في رحلتنا إلى اللقب...
الدوري الإنجليزي: فوز «قاتل» لبرايتون أمام يونايتد يقربه من المسابقات القارية
الدوري الإنجليزي: فوز «قاتل» لبرايتون أمام يونايتد يقربه من ......
نهائي كأس إسبانيا: ريال مدريد الخبير يصطدم بأوساسونا الطموح
نهائي كأس إسبانيا: ريال مدريد الخبير يصطدم بأوساسونا الطموح...
دوري السلة الأميركي: ووريرز يرد بقوة على ليكرز ويتعادل في السلسلة
دوري السلة الأميركي: ووريرز يرد بقوة على ليكرز ويتعادل في ......
دورة مدريد للتنس: إنجاز فريد لكاراتسيف ببلوغه نصف النهائي
دورة مدريد للتنس: إنجاز فريد لكاراتسيف ببلوغه نصف النهائي...
المزيد