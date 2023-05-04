نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

حسم نابولي لقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتعادله مع مضيفه أودينيزي 1-1 الخميس في أوديني، في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية بحسمه اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990 إلى هدافه والكالشيو الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53، بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13، بحسب وكالة «فرانس برس».

وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.

وهذا ثالث لقب في «السيري أ» لفريق الجنوب الإيطالي والأول منذ حقبة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ حقبة الراحل مارادونا (تويتر)

جماهير نابولي تحتفل بلقلب الدوري الإيطالي الثالث في تاريخ النادي، الخميس 4 مايو 2023 (تويتر)

جماهير نابولي تحتفل بلقلب الدوري الإيطالي الثالث في تاريخ النادي، الخميس 4 مايو 2023 (تويتر)

جماهير نابولي تحتفل بلقلب الدوري الإيطالي الثالث في تاريخ النادي، الخميس 4 مايو 2023 (تويتر)

جماهير نابولي تحتفل بلقلب الدوري الإيطالي الثالث في تاريخ النادي، الخميس 4 مايو 2023 (تويتر)