الدوري الإيطالي: لاتسيو يهزم ساسولو ويؤجل تتويج نابولي مجددا

القاهرة - بوابة الوسط

رفض لاتسيو أن يحسم نابولي لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل حتى خوضه مباراته الخميس مع مضيفه أودينيزي، وذلك بفوزه على ضيفه ساسولو بهدفين لصفر الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعد خسارتين في المرحلتين الماضيتين أمام تورينو وإنتر، فتح لاتسيو الباب أمام نابولي لحسم لقبه الأول منذ 1990 في المرحلة الماضية لكنه تعثر أمام ساليرنيتانا بالتعادل وأُرجئ تتويجه إلى هذه المرحلة، وفق «فرانس برس».

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واحتاج نابولي إلى تعادل أو خسارة لاتسيو الذي يشرف عليه مدربه السابق ماوريتسيو ساري، كي يحسم الأمور قبل حتى خوضه مباراته مع أودينيزي، لكن نادي العاصمة رفض تسليمه اللقب الذي سيُحسَم الخميس في حال تعادل أو فوز النادي الجنوبي.

وبفوزه التاسع عشر للموسم على حساب فريق من دون طموح لابتعاده عن منطقة الخطر وفقدانه الأمل بالمشاركة القارية، تمسك لاتسيو بالمركز الثاني بفارق نقطة أمام يوفنتوس الفائز بدوره على ضيفه ليتشي بهدفين لهدف.

ميلان وروما أكبر الخاسرين

وفي تورينو، عاد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات في الوقت المناسب، معززا بذلك حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بتغلبه على ضيفه ليتشي.

وبقي يوفنتوس وحيدا في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن إنتر العائد من ملعب هيلاس فيرونا بفوز كاسح بسداسية نظيفة.

وكان ميلان حامل اللقب وروما أكبر الخاسرين في هذه المرحلة، إذ تراجعا إلى المركزين السادس والسابع بعدد النقاط نفسها 38 نقطة خلف أتالانتا الصاعد إلى المركز الخامس بعدد النقاط ذاتها ومتفوقا بفارق الأهداف بفوزه على ضيفه سبيتسيا بثلاثة أهداف.