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الدوري الإيطالي: يوفينتوس يعود لسكة الانتصارات من بوابة ليتشي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 09:09 مساء
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يعود لسكة الانتصارات من بوابة ليتشي
لقطة من مواجهة يوفينتوس وليتشي بالدوري الإيطالي، 3 مايو 2023. (الإنترنت)
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عاد فريق يوفينتوس الإيطالي إلى سكة الانتصارات في الوقت المناسب، معززاً بذلك حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بتغلبه على ضيفه ليتشي بهدفين لهدف الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ودخل يوفينتوس اللقاء على خلفية ثلاث هزائم وتعادل في المراحل الأربع الماضية، إضافة إلى خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس على يد إنتر بالتعادل معه ذهاباً بهدف لمثله والخسارة إياباً بهدف نظيف، ما زاد من النقمة على مدربه ماسيميليانو أليغري، وفق «فرانس 24».

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لكن فريق «السيدة العجوز» الذي استعاد النقاط الـ15 المحسومة منه لاتهامه بالتلاعب المالي وما زال ينافس على لقب واحد للموسم بتأهله إلى نصف نهائي «يوروبا ليغ»، استعاد توازنه في الوقت المناسب بفوزه التاسع عشر للموسم، رافعاً رصيده إلى 63 نقطة.

وبات يوفينتوس ثانياً موقتاً بفارق نقطتين أمام لاتسيو الذي يلتقي لاحقاً ساسوولو في لقاء قد يحسم فيه اللقب لصالح نابولي في حال تعادل أو خسارة نادي العاصمة، متقدماً بفارق ست نقاط عن كل من إنتر الرابع وميلان الخامس وروما السادس بانتظار مباريات الثلاثي لاحقاً مع هيلاس فيرونا وكريمونيزي ومونتسا توالياً.

ملخص اللقاء
على ملعب «أليانز ستاديوم»، قدم يوفينتوس أداء جيداً ضد صاحب المركز السادس عشر وافتتح التسجيل منذ الدقيقة 15 عبر الأرجنتيني لياندرو باريديس من ركلة حرة بعيدة عجز الحارس فلاديميرو فالكوني عن صدها.

وبعد إلغاء هدف لفابيو ميريتي بداعي التسلل، تعرض يوفينتوس لضربة بإصابة ماتيا دي تشيليو الذي استبدل بالكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة 33، ثم تلقى صفعة أخرى بعد تسبب البرازيلي دانيلو بركلة جزاء للمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، انبرى لها الغامبي أسان سيساي بنجاح بالدقيقة 37.

لكن عملاق تورينو استعاد التقدم سريعاً عبر الصربي دوشان فلاهوفيتش بعدما وصلته الكرة من الجهة اليسرى بعرضية لمواطنه فيليب كوشتيتش، فتلقفها بيسراه بعدما ارتدت من الأرض إلى الزاوية اليمنى لمرمى فالكوني (40).

عودة فلاهوفيتش للتهديف
وبذلك، أنهى فلاهوفيتش صياماً عن التسجيل دام لمدة 773 دقيقة في الدوري، مسجلاً هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

وبعدما بدأ الشوط الثاني برأسية لدانيلو ارتدت من القائم الأيسر، تراجع أداء يوفينتوس وعجز عن تهديد مرمى فالكوني بشكل جدي وسط توتر واضح من أليغري نتيجة الهجمات المرتدة السريعة للضيوف، لكن في النهاية بقيت النتيجة على حالها وخرج «بيانكونيري» من اللقاء بالنقاط الثلاث.

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