فيرستابن يفوز بسباق البرازيل لفورمولا 1

القاهرة - بوابة الوسط

عزز سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للعام الثالث على التوالي، رقمه القياسي بإحراز فوزه السابع عشر هذا الموسم، وذلك بعد هيمنته على جائزة البرازيل الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

فوز مستحق لماكس فيرستابن

واستحق فيرستابن فوزه الثاني على حلبة انترلاغوس، بعد الفوز الأول الذي أحرزه العام 2019، إذ سيطر تمامًا على السباق الذي توقف لفترة بسبب حادث عند الانطلاق، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وتقدم ماكس فيرستابن على سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس وسائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو الذي قدم أداءً رائعًا وصمد أمام ضغط سائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس.