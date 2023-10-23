فيرستابن يرفع عدد انتصاراته إلى 50 بعد لقبه العالمي الثالث لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط

رفع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، أمس الأحد، عدد انتصاراته في بطولة العالم لـ«فورمولا 1» إلى 50 سباقا في مسيرته، بعد فوزه بلقبه العالمي الثالث تواليا، بحلوله في المركز الأول لجائزة الولايات المتحدة، الجولة الثامنة عشرة لهذا الموسم.

وأنهى فيرستابن، المنطلق من المركز السادس على حلبة أوستن، السباق (56 لفة) بوقت قدره 1.35:21.362 ساعة متقدماً بفارق 2.225 ثانيتين على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، المتوج باللقب العالمي سبع مرات، ومواطن الأخير سائق ماكلارين لاندو نوريس الذي تأخر بفارق 10.730 ثوانٍ، حسب «فرانس برس».

صعود نوريس إلى المركز الثاني

لكن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» قرر بعد السباق استبعاد هاميلتون وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي حل سادساً، وذلك بسبب مخالفة في أرضية سيارتيهما. وأدى هذا الأمر إلى صعود نوريس إلى المركز الثاني وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس إلى المركز الثالث، فيما نال الأميركي لوغان سارجنت (وليامس) نقطته الأولى في الفئة الأولى بعدما بات عاشراً نتيجة استبعاد هاميلتون ولوكلير.

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ورفع فيرستابن الذي حسم لقب الفئة الأولى خلال السباق السريع في الجولة الماضية على حلبة لوسيل القطرية، عدد انتصاراته هذا العام إلى 15، كما حقق فوزه الثالث تواليا في أوستن، بعدما كان هيمن أيضاً على سباق السرعة «سبرينت»، السبت.