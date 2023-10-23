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فيرستابن يرفع عدد انتصاراته إلى 50 بعد لقبه العالمي الثالث لـ«فورمولا 1»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 09:51 صباحا
فيرستابن يرفع عدد انتصاراته إلى 50 بعد لقبه العالمي الثالث لـ«فورمولا 1»
- حقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن فوزه الـ50 في بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة أوستن ضمن جائزة الولايات المتحدة، 22 أكتوبر 2023. (فرانس برس)
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رفع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، أمس الأحد، عدد انتصاراته في بطولة العالم لـ«فورمولا 1» إلى 50 سباقا في مسيرته، بعد فوزه بلقبه العالمي الثالث تواليا، بحلوله في المركز الأول لجائزة الولايات المتحدة، الجولة الثامنة عشرة لهذا الموسم.

وأنهى فيرستابن، المنطلق من المركز السادس على حلبة أوستن، السباق (56 لفة) بوقت قدره 1.35:21.362 ساعة متقدماً بفارق 2.225 ثانيتين على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، المتوج باللقب العالمي سبع مرات، ومواطن الأخير سائق ماكلارين لاندو نوريس الذي تأخر بفارق 10.730 ثوانٍ، حسب «فرانس برس».

صعود نوريس إلى المركز الثاني
لكن الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» قرر بعد السباق استبعاد هاميلتون وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي حل سادساً، وذلك بسبب مخالفة في أرضية سيارتيهما. وأدى هذا الأمر إلى صعود نوريس إلى المركز الثاني وسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس إلى المركز الثالث، فيما نال الأميركي لوغان سارجنت (وليامس) نقطته الأولى في الفئة الأولى بعدما بات عاشراً نتيجة استبعاد هاميلتون ولوكلير.

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ورفع فيرستابن الذي حسم لقب الفئة الأولى خلال السباق السريع في الجولة الماضية على حلبة لوسيل القطرية، عدد انتصاراته هذا العام إلى 15، كما حقق فوزه الثالث تواليا في أوستن، بعدما كان هيمن أيضاً على سباق السرعة «سبرينت»، السبت.

فيرستابن يعادل الرقم القياسي لعدد الانتصارات في عام واحد
كما عادل الهولندي الرقم القياسي لعدد الانتصارات في عام واحد والذي يحمله بنفسه (15 العام الماضي)، ليضع نصب عينيه تحطيم هذا الرقم خصوصا أنه ما زال هناك أربع جولات قبل نهاية البطولة، في حين أن الأمر شبه محسوم بالنسبة له نظرا لتفوق سيارته «آر بي19» وهيمنتها المطلقة على مجريات سباقات الفئة الأولى.

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