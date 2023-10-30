جائزة المكسيك: فيرستابن يرفع رقمه القياسي إلى 16 انتصارا في موسم واحد

القاهرة - بوابة الوسط

رفع سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم للفورمولا واحد للعام الثالث تواليًا، اليوم الأحد، رقمه القياسي بعدد الانتصارات في موسم واحد إلى 16 انتصارًا عقب فوزه بجائزة المكسيك الكبرى، الجولة التاسعة عشرة من البطولة العالمية.

وعادل فيرستابن في جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 22 الشهر الجاري رقمه القياسي السابق الذي حققه العام الماضي، حين تقدم على الألمانيين الأسطورة ميكايل شوماخر وسيباستيان فيتل (13 لكل منهما)، قبل أن يحطمه الأحد على حلبة الشقيقين رودريغيس، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

تقدم فيرستابن على سائقي مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وفيراري شارل لوكلير من موناكو.