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إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق روبياليس لمدة 3 سنوات بأمر «فيفا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 01:35 مساء
إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني السابق روبياليس لمدة 3 سنوات بأمر «فيفا»
رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس. (أرشيفية : الإنترنت)
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أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الإثنين، رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة ثلاث سنوات، على خلفية القبلة الشهيرة على شفتي بطلة العالم جيني هيرموسو.

وأفاد «فيفا» في بيان «قررت اللجنة التأديبية للفيفا منع الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة ثلاث سنوات، بعد أن وجدت أنه تصرف بشكل ينتهك المادة 13 من القانون التأديبي لفيفا»، حسب «فرانس برس».

اتهام لويس روبياليس بـ«الاعتداء الجنسي» يضعه على طريق الاعتقال
شكوى روبياليس أمام المحكمة العليا في إسبانيا.. والعقوبة قد تصل للسجن 4 أعوام

مكتب الادعاء العام الإسباني يتقدم بشكوى إلى المحكمة العليا
قدمت المدعية العامة الإسبانية، شكوى إلى المحكمة العليا ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، لويس روبياليس، بتهمة الاعتداء الجنسي والإكراه بسبب قبلته المثيرة للجدل على شفتي اللاعبة جينيفر هيرموسو إثر تتويج «لاروخا» بمونديال السيدات.

وأكد الادعاء العام، في بيان، أن هيرموسو أكدت أنها وأقاربها تعرضوا لضغوط من روبياليس وأتباعه، لدفعها للقول إنها «بررت ووافقت على ما حدث». وتتزايد الضغوط على رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب قبلة مثيرة للجدل على شفتي اللاعبة جينفير هيرموسو، بعد فوز «لا روخا» بكأس العالم للسيدات.

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