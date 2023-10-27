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سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 06:47 مساء
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز (إكس)
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أشاد مدرب فريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، برغبة لاعبيه المصابين في اللحاق بمباراة «الكلاسيكو» أمام الغريم التقليدي ريال مدريد غداً السبت في الدوري الإسباني، حيث ضغط بعضهم على أنفسهم، للتعافي في ثلاثة أسابيع بدلاً من خمسة.

شفاء 5 من مصابي برشلونة
وشارك في تدريب برشلونة، اليوم الجمعة، خمسة لاعبين من إجمالي ستة مصابين، وهم: روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي وفرينكي دي يونغ وبيدري، ليكون سيرجي روبرتو الغائب الوحيد، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وقال تشافي قبل اللقاء الذي سيقام في ملعب «مونتجويك» بديل «كامب نو» الملعب الرئيسى لـ«بلوجرانا»: «أراد جميعهم التدريب واللعب. أنا سعيد بذلك وتفاجأت بهم. لاعبون كانوا شبه مستبعدين من الكلاسيكو يريدون اللحاق بالمباراة في أفضل حالة».

لكن تشافي لم يفصح عن قائمة برشلونة التي ستخوض اللقاء، وقرر تأجيل إعلانها إلى الغد.

وأشار إلى إمكان منح دقائق من اللعب للمواهب الواعدة بالفريق على الرغم من أهمية «الكلاسيكو».

وأضاف: «من المذهل أن نحظى بهذه المواهب من أكاديمية لاماسيا، لأن هذا يدعم المنافسة بين اللاعبين. سنقرر الاستعانة بهم حسب الأجواء، وسيلعب الأكثر جاهزية منهم».

وستتجه الأنظار نحو الوافدين الجديدين: جواو فيلكس وجواو كانسيلو في مشاركتهما الأولى في «الكلاسيكو»، بعد انضمامهما لبرشلونة هذا الموسم على سبيل الإعارة.

ولم يسبق لـ«فيلكس»، القادم من أتلتيكو مدريد، الفوز على الريال أو هز شباكه. لكنه قال إن مباراة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد تعد فرصة جيدة للتسجيل، مشيرا إلى أنه يلعب الآن في مركزه المثالي، وهو ليس برأس حربة أو لاعب وسط صريح.

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ويرى تشافي أن فريقه وصل إلى «الكلاسيكو» بعد انتصارين مهمين، معتبرا التفوق على ريال مدريد سيمنح فريقه دفعة ثقة تسمح له بالارتقاء في جدول الترتيب.

وواصل تشافي: «ريال مدريد غيّر خطته مقارنة بالموسم الماضي. أصبحت أدوار رودريغو وفينيسيوس أكثر عمقاً بدلاً من المركز 10 أو الجناح. إنه فريق قوي للغاية، ويجب أن نقلل من مزاياه».

يتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، متقدماً بنقطة واحدة فقط على برشلونة، صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف خلف جيرونا الوصيف

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