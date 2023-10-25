إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، مدافع نيس الدولي الجزائري يوسف عطال سبع مباريات بسبب مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق قضائي أولي بتهمة «الدفاع عن الإرهاب» و«معاداة السامية» في ظل التصعيد بين «إسرائيل» والمقاومة الفلسطينية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، لكن ناديه قرر في 18 أكتوبر الجاري إيقافه حتى إشعار آخر. وكان مجلس الأخلاقيات الوطني في الاتحاد الفرنسي للعبة أحال الأمر إلى اللجنة التأديبية في الرابطة.