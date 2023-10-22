الشعراوي يقود روما للانتصار على مونزا في الوقت القاتل

القاهرة - بوابة الوسط

انتزع فريق روما فوزًا صعبًا على ضيفه مونزا 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

مونزا أكمل المواجهة مع روما بـ10 لاعبين

فشل الفريقان في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم من أن فريق مونزا أنهاه بعشرة لاعبين بعد طرد دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق روما استغلال النقص العددي في صفوف مونزا من أجل تسجيل الأهداف، إلا أن مونزا ظل صامدًا وكان قريبًا من الخروج بنقطة من المباراة لولا تسجيل ستيفان الشعراوي هدف الفوز لروما في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

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ورفع روما بهذا الفوز رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري الإيطالي، محققًا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، والتعادل في مباراتين.

في المقابل، تسببت الهزيمة أمام «الذئاب» في توقف رصيد مونزا عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر، متلقيًا خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مثلها.