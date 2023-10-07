مورينيو واثق من انتقاله للتدريب في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدرب فريق روما لكرة القدم البرتغالي جوزيه مورينيو إنه سيعمل في السعودية بالتأكيد في يوم ما، مشيرًا إلى دور مواطنه قائد البرتغال كريستيانو رونالدو مهاجم النصر في فتح أبواب الدوري السعودي لجميع نجوم كرة القدم.

مورينيو لا يعرف موعد ذهابه للسعودية

وبدا مورينيو واثقًا من الانتقال للسعودية خلال مقابلة لمحطة «إم بي سي مصر» التلفزيونية على هامش مناسبة ترويجية تجمع نادي روما وهيئة الترفيه السعودية في العاصمة الإيطالية، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف مورينيو: «سأذهب إلى السعودية عندما يتاح الوقت، لكنني مقتنع بأنني سأعمل هناك، لا أعرف متى لكنني متأكد من ذلك».

وتابع مورينيو الذي يواجه ضغوطًا بعد انطلاقة متواضعة هذا الموسم مع الفريق الإيطالي: «ملتزم بعملي حاليًا مع روما وأريد أن أعطي كل شيء للنادي حتى آخر يوم. لا أحد يعرف المستقبل لكنني سأقوم بالتدريب في السعودية بالتأكيد».

وكشف مورينيو مؤخرًا أنه رفض عرضًا مغريًا للتدريب في السعودية من أجل البقاء في روما لموسم ثالث بعد أن قاد الفريق للتتويج بدوري المؤتمر والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي، لكنه انضم إلى مجلس إدارة أكاديمية «مهد» المعنية باكتشاف المواهب في السعودية.

وأكد المدرب الفائز بالدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا والمتوج بدوري أبطال أوروبا مرتين، أن الأبواب مفتوحة أمامه دائمًا في السعودية، وأنه يريد أن يشعر بالتطوير الذي يجري هناك.

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وعن دور رونالدو في تطور الدوري السعودي قال مدربه السابق في ريال مدريد: «كريستيانو أول من ذهب إلى هناك وأعطى منظورًا مختلفًا وبشكل فوري، اعتقد اللاعبون في البداية أنه موقف فردي منه، لكنهم اكتشفوا في الصيف أن كل شيء يتغير حقًا، وبدأ كثير من اللاعبين، ليس فقط ممن اقتربوا من نهايات مسيراتهم؛ بل يعيش بعضهم أفضل فتراتهم في الحضور لأن المنافسة حقيقية ولا تقتصر على الدوري السعودي؛ بل تمتد إلى دوري أبطال آسيا أيضًا».

وسبق لجوزيه مورينيو أن تولى تدريب فرق ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين وإنتر ميلان الإيطالي.