محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

لم يكن الفوز الذي حققه ليفربول على إيفرتون ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي هو المكسب الوحيد الذي تحقق اليوم السبت، بل كان للنجم المصري محمد صلاح نصيب من السعادة بعدما سجل هدفين في المباراة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 201 هدف في جميع الدوريات التي شارك بها.

محمد صلاح يبدأ رحلة الأهداف من الدوري المصري

وبهذين الهدفين اللذين سجلهما محمد صلاح في شباك إيفرتون رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى 146 هدفًا، يضاف إليها 11 هدفًا سجلها في الدوري المصري بقميص نادي المقاولون العرب قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية في الملاعب الأوروبية، وتسعة أهداف أخرى سجلها في الدوري السويسري ضمن صفوف فريق بازل، كما تمكن من تسجيل 35 هدفًا في الدوري الإيطالي لناديي فيورنتينا وروما.

كما وصل عدد الأهداف التي سجلها محمد صلاح على ملعب «أنفيلد» بقميص ليفربول إلى 105 أهداف، متخطيًا أسطورتي «الريدز» ستيفن جيرارد وكيني دالجليش اللذين سجل كل منهما 104 أهداف.

وذكرت شبكة «أوبتا» لإحصاءات كرة القدم أن محمد صلاح ساهم في 14 هدفًا كتسجيل وصناعة في آخر 13 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب «أنفيلد».

كما أصبح النجم المصري ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في مباريات «ديربي ميرسيسايد» بين ليفربول وإيفرتون، حيث وصل للهدف السادس بالتساوي مع الثنائي روبي فاولر وديفوك أوريجي، لكنه يتأخر عن دانييل ستوريدج بثلاثة أهداف الذي سجل في مباريات «الديربي» تسعة أهداف.

- محمد صلاح يطالب بوقف المذابح في قطاع غزة

- ليفربول يحقق الفوز الخامس على التوالي.. ورقم قياسي لمحمد صلاح

وابتسمت مباراة «ديربي ميرسيسايد» التي أقيمت اليوم للفريق الأحمر الذي تغلّب على ضيفه إيفرتون المنقوص عدديًا بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، ليرتقى موقتًا إلى صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع ليفربول بهذا الفوز رصيده إلى عشرين نقطة، بالتساوي مع توتنهام الذي يستقبل فولهام بعد غد الإثنين في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.