  • Alwasat News
Atwasat

ريال سوسييداد يعود لطريق الانتصارات في مباراة التعاطف الجماهيري مع الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 06:40 مساء
ريال سوسييداد يعود لطريق الانتصارات في مباراة التعاطف الجماهيري مع الشعب الفلسطيني
صراع على الكرة بين لاعبي ريال سوسييداد ومايوركا خلال لقاء الفريقين بالدوري الإسباني السبت 21 أكتوبر 2023 (حساب ريال سوسييداد على منصة إكس)
alwasat radio

في مباراة سيطر عليها التعاطف الجماهيري الواسع مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مذابح على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات، استعاد فريق ريال سوسييداد توازنه في الدوري الإسباني بفوز صعب على ضيفه مايوركا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من «الليغا» الإسبانية.

الـ«VAR» يحرم ريال سوسييداد من هدف ثانٍ
يدين ريال سوسييداد بالفضل في الفوز الذي تحقق على إستاد ريالي أرينا في سان سيباستيان، لنجم الوسط الشاب بريان مينديز الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 64 برأسية من صناعة الياباني المتألق تافيكوسا كوبو، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وكان بإمكان أصحاب الأرض مضاعفة التقدم بعدها بثلاث دقائق عن طريق القائد ميكيل أويارزابال، لولا أن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بداعي التسلل.

وضرب ريال سوسييداد أكثر من عصفور بهذا الفوز، حيث إنه عاد به إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي على يد أتلتيكو مدريد، ليرفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة ويقفز بها إلى المركز الخامس موقتًا.

كما أن الفوز على مايوركا جاء قبل أيام من استئناف مشوار الفريق أوروبيًا في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يأمل في مواصلة انتصاراته في المجموعة الرابعة التي يتصدرها بأربع نقاط، وبفارق الأهداف أمام إنتر ميلانو الإيطالي.

- شاهد: العلم الفلسطيني يكسو مدرجات ريال سوسيداد.. وجماهير ليفربول ترد: فلسطين حرة
- كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

في المقابل، واصل مايوركا مسلسل نزيف النقاط للجولة الخامسة على التوالي، بخسارة هي الثانية في آخر خمس مباريات، الرابعة في الموسم.

ويعود الانتصار الأخير لمايوركا في الدوري الإسباني إلى الجولة الخامسة عندما تغلب على سيلتا فيغو  في عقر داره بهدف نظيف في سبتمبر الماضي.

وتجمد رصيد مايوركا عند ثماني نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر موقتًا، ويبقى قريبًا للغاية من دخول منطقة الهبوط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)

اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)
وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت

وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت
ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة

ممثلون في هوليوود يدعون إلى إنقاذ الأرواح في غزة
بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا

بما فيها سيناء.. الاحتلال الإسرائيلي يدعو مواطنيه إلى مغادرة مصر والأردن فورا
بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة

بدء دخول أولى شحنات المساعدات إلى قطاع غزة
كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟

كيف رد الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق حماس المحتجزتين الأميركيتين؟
«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة (شهادات حية)

«العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب في الهجمات الإسرائيلية بغزة ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد: العلم الفلسطيني يكسو مدرجات ريال سوسيداد.. وجماهير ليفربول ترد: فلسطين حرة
شاهد: العلم الفلسطيني يكسو مدرجات ريال سوسيداد.. وجماهير ليفربول ...
إقبال هائل على تذاكر بطولة «يورو 2024»
إقبال هائل على تذاكر بطولة «يورو 2024»
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
وفاة بوبي تشارلتون أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد
وفاة بوبي تشارلتون أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المزيد
رونالدو ينقذ النصر من مفاجأة ضمك بالدوري السعودي
رونالدو ينقذ النصر من مفاجأة ضمك بالدوري السعودي...
ريال سوسييداد يعود لطريق الانتصارات في مباراة التعاطف الجماهيري مع الشعب الفلسطيني
ريال سوسييداد يعود لطريق الانتصارات في مباراة التعاطف ......
فينيسيوس الأعلى أجرًا في ريال مدريد
فينيسيوس الأعلى أجرًا في ريال مدريد...
وفاة بوبي تشارلتون أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد
وفاة بوبي تشارلتون أسطورة إنجلترا ومانشستر يونايتد...
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. ......
المزيد