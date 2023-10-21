ريال سوسييداد يعود لطريق الانتصارات في مباراة التعاطف الجماهيري مع الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

في مباراة سيطر عليها التعاطف الجماهيري الواسع مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من مذابح على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، من خلال رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات، استعاد فريق ريال سوسييداد توازنه في الدوري الإسباني بفوز صعب على ضيفه مايوركا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من «الليغا» الإسبانية.

الـ«VAR» يحرم ريال سوسييداد من هدف ثانٍ

يدين ريال سوسييداد بالفضل في الفوز الذي تحقق على إستاد ريالي أرينا في سان سيباستيان، لنجم الوسط الشاب بريان مينديز الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 64 برأسية من صناعة الياباني المتألق تافيكوسا كوبو، وفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وكان بإمكان أصحاب الأرض مضاعفة التقدم بعدها بثلاث دقائق عن طريق القائد ميكيل أويارزابال، لولا أن تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بداعي التسلل.

وضرب ريال سوسييداد أكثر من عصفور بهذا الفوز، حيث إنه عاد به إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية قبل التوقف الدولي على يد أتلتيكو مدريد، ليرفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة ويقفز بها إلى المركز الخامس موقتًا.

كما أن الفوز على مايوركا جاء قبل أيام من استئناف مشوار الفريق أوروبيًا في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يأمل في مواصلة انتصاراته في المجموعة الرابعة التي يتصدرها بأربع نقاط، وبفارق الأهداف أمام إنتر ميلانو الإيطالي.

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في المقابل، واصل مايوركا مسلسل نزيف النقاط للجولة الخامسة على التوالي، بخسارة هي الثانية في آخر خمس مباريات، الرابعة في الموسم.

ويعود الانتصار الأخير لمايوركا في الدوري الإسباني إلى الجولة الخامسة عندما تغلب على سيلتا فيغو في عقر داره بهدف نظيف في سبتمبر الماضي.

وتجمد رصيد مايوركا عند ثماني نقاط يحتل بها المركز الخامس عشر موقتًا، ويبقى قريبًا للغاية من دخول منطقة الهبوط.