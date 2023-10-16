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الجزائر تتكفل باستضافة وتكاليف مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات المونديال وآسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 أكتوبر 2023, 04:47 مساء
الجزائر تتكفل باستضافة وتكاليف مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات المونديال وآسيا
علم فلسطين رفقة علم الجزائر. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين عن تكفل بلاده باستضافة وبمصاريف المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني، وجاء القرار الذي يشمل المباريات الودية منها والرسمية تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بهذا الخصوص إلى السلطات الجزائرية.

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وكشف الاتحاد العام للعبة أن الجزائر أخذت على عاتقها استضافة والتكفل بمصاريف المباريات المقبلة للمنتخب الفلسطيني إن كانت ودية أو رسمية، أولاها في 21 نوفمبر ضد أستراليا في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، حسب «فرانس برس».

طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب
يأتي هذا القرار تلبية للطلب الذي تقدم به رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب بهذا الخصوص إلى السلطات الجزائرية، وتضمن بيانًا للاتحاد الجزائري للعبة، الأحد «تنفيذًا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد، وبناء على طلب من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب تقرر الجزائر استضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا للأمم 2027، والتكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية».

الاتحاد الجزائري: بلادنا ستستضيف مباراة فلسطين وأستراليا
وأضاف «في هذا السياق، يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقرر إجراؤها يوم 21 نوفمبر 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026».

تصفيات مزدوجة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027
ووقع المنتخب الفلسطيني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ونهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أستراليا ولبنان والمتأهل من الدور الأول بين المالديف وبنغلادش (تعادلا ذهابًا 1-1 والإياب الثلاثاء).

ويشارك المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس آسيا المقبلة المقررة بين 12 يناير و10 فبراير 2024 في قطر، حيث يلعب ضمن المجموعة الثالثة بجانب إيران والإمارات وهونغ كونغ.

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