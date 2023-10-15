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البولندي هوبرت يحرز لقب شنغهاي للتنس على حساب روبليف في حضور فيدرر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 أكتوبر 2023, 02:45 مساء
البولندي هوبرت يحرز لقب شنغهاي للتنس على حساب روبليف في حضور فيدرر
- البولندي هوبرت هوركاتش يحرز لقب دورة شنغهاي لكرة المضرب على حساب الروسي أندريه روبليف، 15 أكتوبر 2023. (فرانس برس)
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أحرز البولندي هوبرت هوركاتش المصنّف السابع عشر عالميًا بصعوبة لقب دورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بعد تغلبه على الروسي أندريه روبليف السابع 6-3 و3-6 و7-6 (10-8) في النهائي، اليوم الأحد.

وهذا اللقب هو الثاني للبولندي في دورات الماسترز، بعدما سبق أن توج بلقب دورة ميامي العام 2021، والسابع بشكل عام في مسيرته، وقال المصنف السادس عشر في الدورة هوركاتش بعد فوزه «لقد كانت معركة كبيرة، خصوصًا على المستوى العاطفي»، حسب «فرانس برس».

وأضاف «كانت لدي نقطة لحسم المباراة وسدد أندريه إرسالا رائعا ثم حصل على نقطة لحسم المباراة، من بعدها حصلتُ على بعض النقاط لحسم المباراة. لقد كانت مباراة متقاربة وصعبة للغاية».

حضور النجم المعتزل السويسري روجيه فيدرر
وتحت انظار النجم المعتزل السويسري روجيه فيدرر، تمكن هوركاتش (25 عاما) من الظفر بالمجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه ليتقدم 4-2، ثمّ 6-3 في غضون 31 دقيقة.

دخل هوركاتش إلى المباراة بعدما حقّق 77 إرسالا ساحقًا في البطولة، وهو ما عانى روبليف (25 عامًا) في مواجهته خلال المجموعة الافتتاحية، إلا أنّ اللاعب الروسي، المتوج في دورة مونتي كارلو للماسترز في إبريل الماضي، والذي لم يخسر أي مجموعة قبل هذه المباراة، تمكن من الردّ في المجموعة الثانية كاسرا ارسال منافسه مبكرًا ليتقدم 2-0.

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