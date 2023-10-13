القابسي: سأسعى إلى إعادة الظهرة للدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظهرة، حسان القابسى، أنه سيسعى إلى إعادة الفريق لمكانته الطبيعية في الدوري الممتاز.

القابسي يعرف ظروف الكرة الليبية

وقال القابسي إن اللاعب الليبي لا يقل مستوي ومهارة عن أي لاعب عربي آخر، وإنه سيركز على الجانب التكتيكى، لرفع مستوي اللاعبين.

وأضاف «القابسي» أنه يعرف ظروف الكرة الليبية جيدا من خلال تجربته السابقة مع فريق رفيق، مشيرا إلى أنه لمس طموحا كبيرا لدى إدارة نادي الظهرة لإعادة الفريق إلى الدوري الممتاز، خاصة أن النادي لديه تاريخ في الكرة الليبية.

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ووقعت إدارة نادي الظهرة عقدا مع المدرب حسان القابسي لموسم واحد، ومعه معد بدنى مرافق له.