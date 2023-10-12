المنتخب الجزائري يضم مدافع منتخب فرنسا للناشئين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن ياسر لعروسي مدافع نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي سيلتحق اليوم الخميس بمعسكر المنتخب الجزائري الذي يخوض مباراة ودية أمام منتخب الرأس الأخضر اليوم، ثم يواجه منتخب مصر الأسبوع المقبل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

لعروسي يشارك للمرة الأولى مع المنتخب الجزائري

ويعد لعروسي (22 عاماً) أحدث لاعب ينضم لصفوف المنتخب الجزائري بعدما تدرج في الفئات السنية لمنتخبات فرنسا، حيث يستعد للمشاركة للمرة الأولى مع منتخب «محاربي الصحراء» بعد قرار المدير الفني جمال بلماضي، بالتشاور مع الجهاز الطبي باستبعاد المدافع ريان آيت نوري، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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ويعاني آيت نوري، من ارتجاج في المخ إثر إصابة تعرض له خلال المباراة التي تعادل فيها فريقه وولفرهامبتون مع أستون فيلا 1-1، الأحد الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.