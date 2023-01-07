منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المهاجم الفرنسي أمين غويري، أمس الجمعة، أنه لا يعلم شيئا عن مناقشات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن تمثيله «محاربي الصحراء»، بدلًا من تمثيل منتخب «الديوك».

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف: «يسعى الاتحاد لضم غويري وحسام عوار الفرنسيين، لتمثيل المنتخب الجزائري»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

- «قبطان» تميمة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين

- وزير الرياضة الجزائري: سنرد على طلب المغرب خلال 24 ساعة

وأضاف جهيد: «هناك مناقشات بدأت بشأن ضم غويري، لكن لم يبت أي قرار رسمي بعد في المسألة، نسعى كذلك لضم الفرنسي الجزائري حسام عوار».

وتابع زفيزف: «أحرزنا تقدمًا أكبر فيما يتعلق باللاعب عوار البالغ من العمر 24 عامًا، حسام وافق على القدوم إلى المنتخب، نحن على وشك إنهاء هذا الملف، لكننا نحاول التكتم على هذا الملف».

أمين يرد

وأوضح أمين غويري أنه ليس لديه علم بأي مناقشات يجريها الاتحاد الجزائري، ومع من يجريها، وقال: «لست على علم بهذا الأمر، في الوقت الحالي أنا مع المنتخب الفرنسي للشباب، لدينا كأس أوروبا في نهاية الموسم، وأنا أركز على ذلك».

يذكر أن غويري، لاعب رين الفرنسي، والذي سيبلغ عامه الـ23 الشهر المقبل، خاض 24 مباراة مع منتخب الشباب الفرنسي ولم يلعب بعد للمنتخب الفرنسي الأول.

