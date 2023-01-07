  • Alwasat News
Atwasat

منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 04:34 مساء
منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد
المهاجم الفرنسي أمين غويري لاعب نادي رين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أكد المهاجم الفرنسي أمين غويري، أمس الجمعة، أنه لا يعلم شيئا عن مناقشات الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن تمثيله «محاربي الصحراء»، بدلًا من تمثيل منتخب «الديوك».

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف: «يسعى الاتحاد لضم غويري وحسام عوار الفرنسيين، لتمثيل المنتخب الجزائري»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

- «قبطان» تميمة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين
- وزير الرياضة الجزائري: سنرد على طلب المغرب خلال 24 ساعة

وأضاف جهيد: «هناك مناقشات بدأت بشأن ضم غويري، لكن لم يبت أي قرار رسمي بعد في المسألة، نسعى كذلك لضم الفرنسي الجزائري حسام عوار».

وتابع زفيزف: «أحرزنا تقدمًا أكبر فيما يتعلق باللاعب عوار البالغ من العمر 24 عامًا، حسام وافق على القدوم إلى المنتخب، نحن على وشك إنهاء هذا الملف، لكننا نحاول التكتم على هذا الملف».

أمين يرد
وأوضح أمين غويري أنه ليس لديه علم بأي مناقشات يجريها الاتحاد الجزائري، ومع من يجريها، وقال: «لست على علم بهذا الأمر، في الوقت الحالي أنا مع المنتخب الفرنسي للشباب، لدينا كأس أوروبا في نهاية الموسم، وأنا أركز على ذلك».

يذكر أن غويري، لاعب رين الفرنسي، والذي سيبلغ عامه الـ23 الشهر المقبل، خاض 24 مباراة مع منتخب الشباب الفرنسي ولم يلعب بعد للمنتخب الفرنسي الأول.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟

خباز بلجيكي يخبئ الذهب في الكعك.. ما القصة؟
«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر

«هذا المساء»: ليبيا والإمارات ومعركة مصفاة رأس لانوف مسلسل مستمر
كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا

كاركاتير حليم - غسل أموال في ليبيا
رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي

رئيس برشلونة: عثمان ديمبلي ليس للبيع.. إنه جزء من مستقبل النادي
بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

بالفيديو.. «بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد

حبس مدير مصرف الجمهورية فرع بئر الأشهب في تهم فساد
المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال الخلاف

المشري: توافق على «الوثيقة الدستورية» باستثناء بندين.. وستعرض للاستفتاء حال ...
استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها

استطلاع يكشف رأي الليبيين في الثورات العربية بعد 12 عاما من اندلاعها
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022

«المركزي»: إحالة 16.5 مليار دينار إلى حساب «ودائع وأمانات» خلال 2022
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
النصر لا يتوقف عن ملاحقة النجوم وهذه المرة هازارد
النصر لا يتوقف عن ملاحقة النجوم وهذه المرة هازارد
الإسباني ألكاراس يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة
الإسباني ألكاراس يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة
تمديد عقد ديشان مدربًا لـ«الديوك» الفرنسية حتى 2026.. رسميا
تمديد عقد ديشان مدربًا لـ«الديوك» الفرنسية حتى 2026.. رسميا
منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد
منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد
جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي
جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين
النصر السعودي يتعاقد مع كريستيانو رونالدو لموسمين...
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية
بنزيمة يعلن إنهاء مسيرته الدولية مع «الديوك» الفرنسية...
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس وشكل الاحتفالات المنتظرة
بتوقيت ليبيا.. تعرف على موعد وصول منتخب الأرجنتين بوينس آيرس......
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين
استنكار فرنسي للعنصرية ضد «الديوك» ومساعٍ لمقاضاة المتورطين...
جوائز الأفضل في المونديال (صور)
جوائز الأفضل في المونديال (صور)...
المزيد
البايرن يسعى لتجديد عقد لاعبه بافارد وقطع الطريق على برشلونة
البايرن يسعى لتجديد عقد لاعبه بافارد وقطع الطريق على برشلونة...
رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع أندري سانتوس قادما من فاسكو دا غاما
رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع أندري سانتوس قادما من فاسكو دا......
اتفاق شفهي بين الاتحاد البرتغالي والمدرب روبرتو مارتينيز
اتفاق شفهي بين الاتحاد البرتغالي والمدرب روبرتو مارتينيز...
جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي
جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي...
منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد
منتخب الجزائر يسعى لاستقطاب أمين غويري واللاعب يرد...
المزيد