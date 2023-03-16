حسام عوار يقرر تمثيل المنتخب الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط

قرر لاعب ليون الفرنسي حسام عوار، تمثيل المنتخب الجزائري في قادم المحطات، بعد تحدّث رئيس الاتحاد الجزائري مع اللاعب وإقناعه.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف في وقت سابق: «يسعى الاتحاد لضم غويري وحسام عوار الفرنسيين، لتمثيل المنتخب الجزائري»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

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وبعد نقاشات استمرت فترة، قرر عوار صاحب الجنسيتين الفرنسية والجزائرية، تمثيل المنتخب الجزائري في المباريات الدولية المقبلة، بعد مباراة واحدة شارك فيها مع المنتخب الفرنسي.

صورة بقميص المنتخب

ونشر اللاعب صورة له عبر صفحته الرسمية «بإنستغرام» مرتديًا قميص المنتخب الجزائري، وعنونها: «تحيا الجزائر».

ومن المقرر أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلي معسكر «محاربي الصحراء» مارس الحالي، استعدادًا لمواجهتي النيجر في الجولة الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.