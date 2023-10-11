10 ملاعب بريطانية مرشحة لاحتضان كأس أوروبا 2028

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف إنجلترا وجمهورية إيرلندا وجارتها الشمالية وإسكتلندا وويلز نهائيات كأس أوروبا 2028 لكرة القدم، كما أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة الثلاثاء، وتلقي وكالة «فرانس برس» نظرة على الملاعب العشرة المقترحة التي ستستضيف 51 مباراة في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبًا:

ويمبلي (لندن- 90 ألف متفرج)

كان ملعب ويمبلي الشهير مسرحًا لنصف النهائي والنهائي في النسخة الأخيرة من كأس أوروبا صيف 2021، وسيكون مجددًا الوجهة للأدوار المتقدمة في النهائيات.

يظل ويمبلي معبد الكرة الإنجليزية، كما يبقى وجهة مفضلة للاتحاد الأوروبي «ويفا»، بسبب سعته الهائلة وموقع لندن.

توتنهام هوتسبر ستاديوم (لندن- 62850 متفرجًا)

ينظر إلى معقل نادي توتنهام منذ العام 2019، كأحد أعرق الملاعب في العالم. احتضن العديد من الحفلات الموسيقية ومباريات في الملاكمة والروغبي وكرة القدم الأميركية.

استاد الاتحاد (مانشستر- 53400 متفرج)

هو الملعب الخاص بنادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا. اختيار استاد الاتحاد على حساب ملعب أولدترافورد الخاص بمانشستر يونايتد والذي يملك سعة أكبر بـ20 ألف مقعد أثار التساؤلات.

سيجري توسيعه إلى ستين ألف متفرج في السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب بناء فندق يتسع لـ400 سرير، متحف ومنطقة مشجعين.

فيلا بارك (برمنغهام- 42640 متفرجًا)

استضاف هذا الملعب مباريات في المرة الأخيرة التي استضافت فيه إنجلترا بطولة كبرى وتحديدًا كأس أوروبا العام 1996.

سانت جيمس بارك (نيوكاسل- 52 ألف متفرج)

بدأت مدينة نيوكاسل تتأقلم مع الأجواء الأوروبية مع عودة فريقها إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عامًا، وستخوض إنجلترا، أحد أفضل المنتخبات الأوروبية في السنوات الأخيرة، مبارياتها في شمال شرق البلاد.

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بفضل الدعم المالي الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي المالك لنادي نيوكاسل، يتطلع المسؤولون إلى رفع سعة الملعب إلى 65 ألف متفرج.

براملي مور دوك (ليفربول- 53 ألف متفرج)

هو أحد الملاعب المتواجدة في الملف البريطاني الذي لم يدشَّن بعد، وسيكون الملعب الرسمي لنادي إيفرتون على ضفاف نهار ميرسيسايد حيث تنتهي أعمال البناء فيه العام 2024.

هامبدن بارك (غلاسكو- 52 ألف متفرج)

إنه المقر الروحي لكرة القدم الإسكتلندية، سبق له استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. كما احتضن 4 مباريات في كأس أوروبا 2020، لكن مع تقليص عدد المتفرجين حينها إلى 12 ألفًا بسبب إجراءات فيروس كورونا.

برنسيباليتي ستاديوم (كارديف- 74500 متفرج)

يقع الملعب في وسط مدينة كارديف، يعرف أيضًا باسم ميلينيوم ستاديوم. احتضن العديد من الأحداث الرياضية لا سيما في كرة القدم والروغبي في السنوات الـ24 الأخيرة.

أشار مسؤولو الاتحاد الويلزي لكرة القدم بأن هذا الملعب سيحتضن المباراة الافتتاحية للنهائيات القارية العام 2028.

أفيفا ستاديوم (دبلن- 51700 متفرج)

فوّت هذا الملعب فرصة احتضان مباريات في كأس أوروبا الأخيرة، نظرًا للإجراءات الصارمة التي فرضتها سلطات البلاد في ما يتعلق بفيروس كورونا.

سيحتضن العام المقبل نهائي الدوري الأوروبي بالإضافة إلى 6 مباريات في النهائيات القارية بينها واحدة في ربع النهائي.