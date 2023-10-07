اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، برسالة دعم ومساندة إلى نظيره المغربي، لمناسبة إسناد تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 للملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.

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وجاء نص الرسالة عبر الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الليبي على «فيسبوك» على النحو التالي: «رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي، والأمين العام للاتحاد الليبى لكرة القدم، يتقدمون بأحر التهاني للمملكة المغربية والاتحاد المغربي لكرة القدم لمناسبة اختيارها وإسناد تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 للملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، والذى يعد إشادة واعترافًا بالمكانة الكبيرة والمرموقة التي أصبح يحظى ويتمتع بها المغرب، والكرة المغربية على الصعيد العالمي».

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء الماضي، إقامة بطولة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات من هذا المونديال في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، للاحتفال بمئوية المسابقة.