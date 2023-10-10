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المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 11:49 صباحا
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
المهاجم البلجيكي إدين هازارد. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المهاجم البلجيكي إدين هازارد، الذي لا يلعب لأي نادٍ منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني في يونيو الماضي، اعتزاله لعب كرة القدم عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، الثلاثاء، عن عمر يناهز 32 عاما.

وكتب الدولي البلجيكي السابق، الذي ساعد منتخب بلاده في احتلال المركز الثالث بكأس العالم العام 2018: «عليك أن تعرف كيف تستمع إلى نفسك، وتقول توقف في الوقت المناسب»، حسب وكالة «فرانس برس».

فاز معه بثمانية ألقاب.. هازارد ينهي عقده مع ريال مدريد
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وأضاف: «بعد مسيرة استمرت 16 عاما، وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت أن أضع حدا لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف».

مسيرة حافلة بالألقاب والإصابات متكررة
أبهر هازارد المشجعين بحيله على أرضية غرب لندن خلال سبع سنوات مع تشيلسي، سجل خلالها 110 أهداف ومرر 92 تمريرة حاسمة في 352 مباراة. إلا أن السنوات الأربع التالية شهدت تراجعا كبيرا في مستواه، حيث لم يسجّل مع ريال مدريد سوى سبعة أهداف في «الليغا» في 54 مباراة، منها ست مباريات هذا الموسم لم ينجح خلالها في هز الشباك. 

ظلت تجربة هازارد مع «الملكي» غير مستقرة، لإصاباته المتكررة التي حدت من مشاركاته، وتأثيره على مستوى الملعب، إذ بدأت إصابته الأولى بكسر في الكاحل، استدعى إجراء عملية جراحية وتركيب لوح فولاذي، أسفر عن مشكلات قبل إزالته بعد عامين. ولم يشارك هازارد في الموسم الجاري إلا في ست مباريات في الدوري، ولم يسجل أي هدف. 

وعلى الرغم من التحديات، فاز هازارد خلال أربعة مواسم بثمانية ألقاب مع ريال مدريد: كأس أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي ولقبين في الدوري وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني (مرتين).

ومثلت مغادرة النجم الدولي البلجيكي ريال مدريد نهاية فصل مهم في مسيرته، حيث لم يتعاف من إصابته، ولم يستعد شكله القديم. وقد أعلن، في ديسمبر الماضي بعد مونديال قطر 2022، انتهاء مسيرته الدولية برصيد 33 هدفا و36 تمريرة حاسمة في 126 مباراة دولية.

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