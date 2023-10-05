الليلة.. ليفربول يواجه سان جيلواز بالدوري الأوروبي لتناسي أحزان «البريميير ليج»

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي إلى تجاوز تداعيات خسارته المثيرة للجدل أمام توتنهام 1-2 في الدوري الممتاز عندما يستضيف فريق سان جيلواز البلجيكي مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة الدوري الأوروبي.

ليفربول يبحث عن الفوز الثاني في الدوري الأوروبي

وسيسعى «الريدز» إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة لحسم الصراع على صدارة المجموعة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، أحدها في الدوري الأوروبي على مضيفه لاسك النمساوي 3-1، خسر ليفربول مباراة مضيفه توتنهام بالدوري الإنجليزي في مباراة أحدثت الكثير من الجدل بعد إلغاء هدف صحيح للكولومبي لويس دياس كان سيمنح «الريدز» التقدم برغم النقص العددي في صفوفه نتيجة طرد لاعب وسطه كورتيس جونز بالبطاقة الحمراء.

وألغي الهدف بداعي التسلل وبعد دقيقتين فقط سجل توتنهام هدف السبق ثم أضاف الهدف الثاني في الوقت القاتل بنيران صديقة ليخرج فائزاً.

واعترفت رابطة الحكام في إنجلترا بوجود خطأ بشري واضح وصريح كان ينبغي أن يؤدي إلى احتساب الهدف من خلال تدخل حكم الفيديو «VAR» لكن الأخير لم يتدخل في ذلك.

وسيحاول رجال المدرب الألماني يورغن كلوب اليوم النهوض على حساب سان جيلواز الذي بدأ مشواره في الدوري الأوروبي بالتعادل على أرضه مع تولوز الفرنسي، العائد الى المشاركة القارية لأول مرة منذ موسم 2009-2010 والطامح إلى تأكيد بدايته الجيدة من خلال الفوز على ضيفه لاسك.

مهمة صعبة لغاتوزو بالدوري الأوروبي

وفي مباراة أخرى، يطمح المدرب الإيطالي «المقاتل» جينارو غاتوزو البالغ من العمر 45 عاماً، بعدما بدأ مشواره بالخسارة في الدوري الفرنسي أمام موناكو 2-3، إلى تحقيق فوزه الأول مع فريقه الجديد مارسيليا الفرنسي حين يظهر للمرة الأولى على ستاد فيلودروم لمواجهة برايتون الإنجليزي بقيادة مواطنه روبرتو دي تزيربي في منافسات المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي.

وتعاقد مارسيليا الذي ما زال يتغنى حتى الآن بأنه الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا عام 1993، مع المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو نجم وسط ميلان ومدربه السابق خلفاً للإسباني مارسيلينو الذي غاب عن مباراة الجولة الأولى التي تعادل فيها الفريق مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-3.

ولن تكون مهمة مارسيليا وغاتوزو سهلة ضد برايتون الطامح إلى تعويض سقوطه في الجولة الأولى على أرضه أمام أيك أثينا اليوناني 2-3، وفي الوقت نفسه تحقيق فوز تاريخي في مشاركته الأولى على الإطلاق في الدوري الأوروبي.

وعلى الرغم من استعادته توازنه بعد الخسارة أمام أيك أثينا بالفوز على بورنموث 3-1 في الدوري الممتاز، عاد برايتون لينتكس مجدداً بالخسارة أمام تشيلسي 0-1 في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة ثم في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا بنتيجة ثقيلة جداً 1-6.

وفي العاصمة الإيطالية، يأمل روما بمواصلة استفاقته بقيادة مهاجمه الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل أربعة أهداف بقميص «الذئاب» محلياً وقارياً، حين يتواجه فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع سيرفيت السويسري في المجموعة السابعة التي يتشارك صدارتها بثلاث نقاط مع سلافيا براج التشيكي الباحث بدوره عن انتصاره الثاني في الدوري الأوروبي على حساب ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

وفي ظل المستوى الرائع الذي يقدمه منذ بداية هذا الموسم وفوزه ضمن جميع المسابقات بسبع من مبارياته الثماني والتعادل في الأخرى على أرض العملاق البافاري بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، يبدو باير ليفركوزن بقيادة مدربه تشابي ألونسو مرشحاً للعودة من ملعب مولده النرويجي بانتصاره الثاني في المجموعة الثامنة التي افتتحها باكتساح هاكن السويدي 4-0.

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كما يأمل فياريال الإسباني تعويض سقوطه في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من الدوري الأوروبي أمام باناثينايكوس اليوناني 0-2 من خلال الفوز على ضيفه رين الفرنسي، لكن مهمة «الغواصة الصفراء» لن تكون سهلة ضد فريق لم يخسر أياً من مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات.

ويخوض رين الذي كان خروجه من الدور الثاني والثلاثين لمسابقة كأس فرنسا على يد مارسيليا، الخسارة الوحيدة له هذا الموسم، لقاءه مع فياريال الإسباني وعينه على ما ينتظره الأحد المقبل في الدوري على أرضه أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب.

وفي المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي، يبحث كل من فرايبورج ووست هام الإنجليزي عن الفوز الثاني حين يتواجهان على ملعب الأول، وذلك قبل المباراة المرتقبة للفريق الألماني مع ضيفه العملاق بايرن ميونيخ الأحد المقبل في الدوري الألماني.