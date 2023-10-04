كلوب يطالب بإعادة مباراة ليفربول وتوتنهام ويلتمس العذر لحكام الـ«VAR»

القاهرة - بوابة الوسط

طالب المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، بإعادة مباراة فريقه أمام توتنهام، وهي المباراة التي شهدت إلغاء هدف صحيح للاعب الكولومبي لويس دياز.

تقنية الـ«VAR» لم تنصف ليفربول

وأخطأ حكام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» بعدم منح الهدف للاعب الكولومبي، بعدما جرى إلغاؤه بسبب وجود تسلل غير موجود، فيما اعتبر بأنه خطأ بشري، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

جاء ذلك على الرغم من أن الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو «VAR» قال إن الفحص قد اكتمل دون أن يدري بأن الهدف قد جرى إلغاؤه على أرض الملعب.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي: «لم يفعلوا ذلك عن قصد، ولكن لا ينبغي أن ننسى ذلك، كان خطأ واضحًا، ولكن أعتقد أنه يجب أن تكون هناك حلول، وأعتقد أنه ينبغي إعادة المباراة، برغم أن ذلك لن يحدث على الأرجح».

وبخصوص ما جرى نشره من تسجيل الحديث الذي دار داخل غرفة حكام الفيديو «VAR»، قال كلوب إن التسجيل لن يغير شيئًا لأنه لم يكن مهمًا لي معرفة لماذا حدث. لقد رأينا النتيجة ورأينا الهدف ورأينا أنه لم يجر احتسابه.

وأضاف كلوب: «لست غاضبًا منهم، إطلاقًا. لا ينبغي أن نلاحقهم. لقد ارتكبوا خطأ وأنا على يقين بأنهم يشعرون بسوء كبير حيال ذلك».

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وخسر ليفربول المباراة بهدفين لواحد، وكان هدف دياز الذي صنعه له المصري محمد صلاح، ليعني تقدم ليفربول بهدف نظيف، في مباراة شهدت طرد لاعبين من صفوف فريق كلوب.

وكان الفوز ليهدي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، لكن بعد خسارة المباراة أمام توتنهام تراجع «الريدز» إلى المركز الرابع بفارق نقطة خلف كل من توتنهام وآرسنال، وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب.